Какие мероприятия форума-фестиваля "Москва 2030" можно посетить на этой неделе

В "Лужниках" готовятся к экономическим играм, а в парке "Зарядье" пройдет II Фестиваль юношеских оркестров мира и спектакль о поэтах-шестидесятниках.

За первые 10 дней фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" москвичи и гости столицы посетили мероприятия более 1,7 миллиона раз. За это время прошло 5376 событий, из которых 2944 были научно-познавательными, включая лекции, мастер-классы и профориентационные тесты.

Вот, что можно увидеть на этой неделе.

В большом амфитеатре парка "Зарядье" 13 августа с 21:00 до 22:00 можно будет увидеть спектакль "Лента поэзии. Шестидесятники" от театра "У Никитских ворот". Зрителей познакомят с творчеством известных поэтов, таких как Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский.

Театра Терезы Дуровой 15 августа с 19:00 до 20:30 в зале "Москва" Гостиного Двора покажет спектакль "Без галош элегантнее". Гости отправятся в джазовое путешествие по миру моды и поэзии Владимира Маяковского.

В спорткомплексе "Лужники" в павильоне "Экономика Москвы" с 13 по 18 августа можно будет поиграть в настольные игры по экономике всей семьей: создать успешные корпорации и управлять мегаполисами. По выходным профессиональные игротехники помогут разобраться в правилах, поделятся стратегиями, секретами и тонкостями.

Там же 17 и 18 августа с 14:30 до 21:00 семьи с детьми могут принять участие в интеллектуально-развлекательной командной викторине "Ты — часть экономики Москвы". Для участия в викторине подготовка не требуется.

4 августа в 12:00 в Гостином Дворе стартует музыкальная лаборатория "Музыка и физика". Участники знаменитого оркестра "Виртуозы Москвы" и инженер-физик Филипп Рябов, специалист в области физики звука, познакомят детей с наукой через музыку.

С 16 по 18 августа на площадке "Культурный город" в парке "Зарядье" пройдет II Фестиваль юношеских оркестров мира. Посетители смогут насладиться выступлениями сотен музыкантов из России, Китая, Сербии и Казахстана. Каждый вечер в 21:00 дирижерский пульт займет маэстро Юрий Башмет, который будет руководить Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.

Шоу с выступлениями российских артистов Антохи МС, Soda Luv и Eighteen, рок-группы "Казускома" и других исполнителей пройдет на площадке "Красный Октябрь" 16 и 17 августа в 21:00.

14 августа с 12:30 до 13:30 в Музее транспорта Москвы пройдет мероприятие, посвященное производству автомобилей "Москвич". Гостям представят материалы, которые помогут разобраться в процессе сварки, антикоррозийной защите, окраске, сборке и тестировании автомобилей. Участники смогут погрузиться в детали производства и узнать о современных технологиях, применяемых на заводе.

15 августа с 17:15 до 18:15 в том же месте состоится лекция под названием "Искусство и логистики". Спикеры расскажут о взаимосвязи между этими, казалось бы, далекими сферами. Участники узнают, как логистика способствует развитию не только экономики, но и искусства.

Также 15 августа с 18:00 до 19:30 в малом амфитеатре парка "Зарядье" пройдет открытая лекция "Налоги: просто о сложном". Эксперты и финансовые блогеры поделятся информацией об имущественных налогах, налоговых вычетах при покупке квартиры и расскажут, как их получить.

В лектории "Город будущего" Дома культуры "ГЭС-2" 15 августа с 18:00 до 19:30 пройдет паблик-ток под названием "Москва — Кассиопея" 50 лет спустя. Новая космическая мечта", посвященный популяризации науки.

16 августа в 17:00 в павильоне № 1 (лектории) Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" эксперт расскажет о различиях в правилах лидерства команды в ХХ и XXI веках. Гости узнают, почему межличностные отношения стали ключевыми для успешной работы и как социальные сети изменили этот процесс.

16 августа с 17:00 до 19:30 и 24 августа с 12:00 до 14:30 пройдет велоэкскурсия "Эпохи жилого строительства: от "Тульской": до "Академической". Она стартует на Тверской площади. В сопровождении специалистов Музея Москвы участники познакомятся с интересными сооружениями советской эпохи.

Выставка "Конструкция творчества"пройдет в Центре современного искусства "Винзавод" с 12 по 27 августа, она будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. Она покажет, как изменился образ строителя с 1930-х годов до сегодняшнего дня. Вход свободный.

17 августа с 12:00 до 20:00 на Аллее Спортивной Славы в "Лужниках" пройдет выставка, где можно будет взять домой животное из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет. Гостям расскажут, как ухаживать за питомцами и обучать их простым командам.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" будет проходить с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках. Он покажет москвичам и гостям города новые идеи и технологии, которые изменят жизнь в Москве.

