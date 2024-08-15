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Четверг 15 августа

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Для участников СВО подготовили экскурсионную программу в рамках "Москвы 2030"

Для участников СВО подготовили экскурсионную программу в рамках "Москвы 2030"
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Военнослужащие прогулялись по висячему мосту, посетили гастроконкурс и послушали концерт классической музыки.

Участники специальной военной операции (СВО) стали гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье". В настоящее время они проходят реабилитацию в санатории "Горки" в курортном комплексе "Подмосковье". Департаментом культуры города Москвы для них была подготовлена экскурсионная программа.

На площадке "Культурный город" участники отправились в виртуальное путешествие по будущей Москве. Анимационный ролик "Москва 2030. Культурный город" позволил им увидеть, как изменится столица в следующем десятилетии. После этого они прогулялись по парку, заглянули в ледяную пещеру и узнали об инсталляциях выставки медиаарта "Город света".

Затем их пригласили на концерт симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Музыканты исполнили произведения известных композиторов. Завершение экскурсии состоялось на Красной площади, где прошел гастроконкурс от столичного Департамента торговли и услуг.

"Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

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15 августа 2024, 11:42
Фото: Департамент культуры города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму

На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму
В российской онлайн-энциклопедии "Рувики" появилась страница, посвященная выборам депутатов Московской городской думы VIII созыва. Также страницы, посвященные Мосгордуме, обновились на Викиреальности и Циклопедии. Материал рассказывает о кандидатах в депутаты Мосгордумы VIII созыва, а также о настроениях москвичей накануне выборов.

В Москве протестируют все способы голосования 23 августа

В Москве протестируют все способы голосования 23 августа
Голосование будет проводиться с 08:00 до 14:00. Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино пройдет 23 августа.

Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки

Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки
Тверскую улицу ждет обновление дорожного покрытия. Власти Москвы приняли решение провести ремонт участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади.

Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 млн рублей

Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 млн рублей
В последние дни москвичи проявили большую солидарность и поддержку. Горожане перевели более четырех миллионов рублей пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов". Эта инициатива, организованная при поддержке Российского Красного Креста, позволяет жителям столицы делать пожертвования, используя баллы программы лояльности.

Фестиваль спорта пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле"

Фестиваль спорта пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле"
Фестиваль "Мой спортивный район" пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле" в рамках проекта "Лето в Москве". Начало в 12:00. Мероприятие бесплатное, но нужно зарегистрироваться заранее. На фестивале будут разные активности для взрослых и детей старше трех лет.

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