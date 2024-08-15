Для участников СВО подготовили экскурсионную программу в рамках "Москвы 2030"

Военнослужащие прогулялись по висячему мосту, посетили гастроконкурс и послушали концерт классической музыки.



Участники специальной военной операции (СВО) стали гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье". В настоящее время они проходят реабилитацию в санатории "Горки" в курортном комплексе "Подмосковье". Департаментом культуры города Москвы для них была подготовлена экскурсионная программа.

На площадке "Культурный город" участники отправились в виртуальное путешествие по будущей Москве. Анимационный ролик "Москва 2030. Культурный город" позволил им увидеть, как изменится столица в следующем десятилетии. После этого они прогулялись по парку, заглянули в ледяную пещеру и узнали об инсталляциях выставки медиаарта "Город света".

Затем их пригласили на концерт симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Музыканты исполнили произведения известных композиторов. Завершение экскурсии состоялось на Красной площади, где прошел гастроконкурс от столичного Департамента торговли и услуг.

"Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

