Сергей Собянин рассказал, когда откроется новая школа на проспекте Куприна в ТиНАО

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1,2 тысячи ребят, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В районе Коммунарка завершены строительные работы по возведению корпуса школы №338. Новое здание учебного заведения осмотрел Сергей Собянин. Он сообщил, что первых учеников школа должна принять 1 сентября 2024 года. Здесь будут учиться дети жителей прилегающих кварталов.

Мэр Москвы подчеркнул, что в настоящее время Коммунарка – полноценный район столицы с населением около 160 тысяч человек. Здесь активно развивается транспортная инфраструктура, строится жилье, создается крупный деловой центр ТиНАО. При этом пока ощущается недостаток социальных объектов.

«В этом году мы введем девять образовательных учреждений, три уже построены. И через два года еще около 20 сразу появится в этом районе. Так что мы закроем эту проблему, и дети будут учиться в нормальных условиях, максимально близко к дому. Ну и здесь, с вводом этой школы, я думаю, уже будет значительно лучше ситуация», — рассказал Сергей Собянин.

Новое школьное здание расположено по адресу: проспект Куприна, дом 24, строение 4. Объект расположен недалеко от Иванковского пруда. Финансирование проекта проводилось за счет застройщика. Все работы были завершены в июле текущего года.

Новый учебный корпус будет безвозмездно передан инвестором в систему образования города Москвы и войдет в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

Здание имеет площадь 28,5 тысячи квадратных метров. Оно состоит из трех секций разной этажности (два, три и четыре этажа, а также один подземный), создана современная и безопасная образовательная среда, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся и педагогов оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, медиатека, спортивный зал и зал для проведения мероприятий. Для учащихся и педагогов предусмотрена современная и очень просторная столовая на 600 посадочных мест.