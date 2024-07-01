На ВДНХ удвоено количество точек доступа к вайфаю

Беспроводной интернет помогает жителям и туристам строить маршруты и слушать аудиогиды.

На ВДНХ расширена сеть городского вайфая. Количество точек доступа увеличили в два раза. В настоящее время их общее количество достигло 120. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«За прошлый год беспроводным интернетом на территории выставки воспользовались более полумиллиона раз. Сейчас вайфай появился в зоне отдыха у каскада прудов. Благодаря этому жителям и туристам будет еще удобнее слушать аудиогиды, строить маршруты прогулок, заниматься делами на свежем воздухе», — уточнили в ведомстве.

Точки доступа начинают работать от арки главного входа до площади Промышленности, около макета ракеты-носителя «Восток», у выводного круга Центра национальных конных традиций, рядом с «Домом ремесел», Музеем гаража особого назначения ФСО России и другими павильонами.

Департамент информационных технологий Москвы напоминает, что к городскому вайфаю можно подключиться в 52 парках столицы, на центральных улицах, в библиотеках, домах культуры, спортивных учреждениях и других общественных пространствах. Общее число точек доступа к интернету достигает 26 тысяч.

Напомним, что городской вайфай работает и в студенческих общежитиях, расположенных на территории Москвы. Беспроводной интернет доступен в 180 зданиях общежитий 38 столичных вузов. В прошлом году 150 тысяч студентов выходили в сеть с помощью столичного вайфая более 16,2 миллиона раз. Скорость интернета во многих зданиях составляет не менее 10 мегабит в секунду, что позволяет быстро скачивать большие объемы информации, смотреть фильмы в высоком качестве и без задержек сигналов разговаривать по видеосвязи.

С 2015-го в общежитиях московских вузов установили более 15 тысяч точек бесплатного беспроводного доступа в интернет.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения жителям доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Информационная инфраструктура».