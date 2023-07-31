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Понедельник 31 июля

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Москвичи могут провести "Лето в парке" с бассейнами

Москвичи могут провести "Лето в парке" с бассейнами

Курортный отдых доступен с понедельника по четверг с 09:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – с 09:00 до 22:00.

Российская столица постепенно становится полноценным курортом, в городе строится соответствующая инфраструктура.. В рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Лето в парке" в пяти точках притяжения открылись новые зоны отдыха с бассейнами. Купаться в чистой и теплой воде могут и взрослы, и дети.

Кроме того, москвичи могут принимать солнечные ванные на удобных лежаках. Для всех желающих действуют витаминные бары с богатым летним ассортиментом. Отдыхающие могут насладиться свежевыжатыми фруктовыми соками и полезными, вкусными смузи.

Загорать и купаться в столичных парках можно всей семьей. Безопасность обеспечена на высоком уровне, у бассейнов постоянно дежурят спасатели. Кроме того, для поддержания идеального состояния воды используются современные системы глубокой фильтрации и подогрева.

Насладиться курортным отдыхом, не покидая город, москвичи могут с понедельника по четверг с 09:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 09:00 до 22:00. Однако важно помнить, что при ухудшении погодных условий график работы может измениться. Следить за актуальной информацией можно на сайтах или страницах парков в социальных сетях.

Одна из самых больших в Москве зон отдыха обустроена в ландшафтном парке "Митино". Там работают бассейны 17 и 13 метров, а также джакузи. После купания можно отдохнуть на лежаках под большими зонтами. Для посетителей обустроены раздевалки и душевые, на территории действует кафе.

Два бассейна под открытым небом открылись также в парке 50-летия Октября. Посетители смогут купаться, загорать и наслаждаться видами ротонды в центре огромной зеленой зоны. Разбавят отдых витаминный бар и джакузи с гидромассажем.

В парке "Ходынское поле" оборудованы не только два бассейна и джакузи, но и площадка для проведения развлекательных мероприятий. Если удобных шезлонгов окажется мало, расслабиться можно на панорамных качелях. Также гости парка могут прогуляться около живописного пруда.

Полноценная курортная зона действует практически в центре столицы.В парке "Красная Пресня" действуют два бассейна, джакузи, раздевалки и душевые, а также кафе с вкусными блюдами. А в парке "Сокольники" поплавать можно не только в бассейнах, но и в пруду со специально обрадованным пляжем.

31 июля 2023, 14:23
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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