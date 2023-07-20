Рядом со станцией "Нижегородская" БКЛ начался второй этап благоустройства

Рак в жизни Буйнова Тесты Развод Марии Погребняк Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Четверг 20 июля

14:20Друг назвал предварительную причину смерти звезды "Бандитского Петербурга" Виктора Мелихова 11:40В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми 09:40Поклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 08:20Лиса украла смартфон и сняла видео 08:00Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды 06:31Врач раскрыл реальную опасность от тараканов 04:23Бобры затеяли драку в заповеднике – видео 02:18Умер режиссер сериала "Секретные материалы" 00:18Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости 22:46Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного 19:50Агутина-старшего госпитализировали в кардиологическое отделение 18:49Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом 17:56В Калужской области охранники супермаркета избили посетителя 17:39В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость 16:49Оксана Акиньшина показала публике детей 15:56Певица Слава получила предложение выйти замуж 14:13В Москве при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек 12:27В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов из-за непогоды 11:40"Очень круто": Пьеха высказался о лечащейся от алкоголизма МакSим 11:20"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери 10:23Сыгравший Полежайкина актер Казаков раскрыл причину неучастия в съемках "Папиных дочек" 08:40"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций 08:05Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать 08:00Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка 06:44Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение 04:31Тимати объявил о длительной паузе в музыкальной карьере: интересуют другие проекты 02:37Основные правила по уходу за наращенными ресницами 01:38Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака 00:40"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь 00:03Исследование: треть россиян согласились летом работать по сокращенному графику 22:51"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей 20:32Московские "ливневки" справляются с последствиями дождей – эксперт 20:00Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах 19:31Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино 18:58"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян 17:22"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой 16:32Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов 14:00О могилe Этуша и его жены будет заботиться чужой человек 13:40Психолог об активности Костомарова в соцсетях: Ищет опору для движения вперед 12:20Влюбленный миллионер подарил Варваре шикарную квартиру в Эмиратах 11:41В Москве змея заползла в жилую квартиру 09:23Актера Захарьева из сериала "Глухарь" увезли в больницу после спектакля 08:00Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе 06:47Назван простой способ защититься от телефонных мошенников 04:38Какие вещи визуально делают женщин старше 02:26Россиянин купил в магазине маринованные грибы с саморезами 00:07Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза 22:54Стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам: новый проект Минцифры 21:57"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 21:07Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Рядом со станцией "Нижегородская" БКЛ начался второй этап благоустройства

Рядом со станцией "Нижегородская" БКЛ начался второй этап благоустройства
49

Работы завершатся до конца года.

Комплекс городского хозяйства Москвы начал новый этап благоустройства рядом со станцией Большой кольцевой линии "Нижегородская". В ходе первого этапа созданы удобные пешеходные маршруты от станции до ближайших жилых кварталов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ходе второго этапа благоустроят Орехово-Зуевский проезд, Басовскую улицу, Перовское шоссе и Проектируемый проезд №830. Прилегающую территорию сделают комфортной для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу, отметил Бирюков.

Специалисты обновят почти 28 тысяч квадратных метров тротуаров, заменят 37 тысяч квадратных метров асфальта проезжей части, оборудуют дополнительную ливневую канализацию и уберут воздушные линии под землю.

Заммэра уточнил, что в ходе благоустройства установят 200 фонарей с энергосберегающими светильниками. Рядом со станцией появятся велосипедные дорожки, лавочки и навигационные стелы.

Планируется установить семь остановочных павильонов с бесплатным Wi-Fi и зарядкой для гаджетов. На финальном этапе высадят 46 деревьев и разобьют более 40 тысяч квадратных метров газонов.

Также до конца года завершится благоустройство рядом со станцией "Аминьевская" Большой кольцевой линии. Работы идут на участке Матвеевской улицы и территории под эстакадой проспекта Генерала Дорохова.

Специалисты расширяют тротуары и меняют покрытие. Площадь пешеходной зоны составит 39 тысяч квадратных метров. Там установят детские и спортивные площадки.

Новые пешеходные дорожки свяжут "Аминьевскую" и станцию будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) Матвеевская. Осенью высадят более 80 деревьев, 1,7 тысячи кустарников и уложат 58 тысяч квадратных метров газона.

Продолжаются работы у станции Минская будущего четвертого диаметра. Специалисты комплекса городского хозяйства расширили тротуары и обновили покрытие. Под эстакадой проспекта Генерала Дорохова появятся парковочные места.

В районе станции создадут места для прогулок с экотропами из террасной доски, установят лавочки. Осенью на территории проведут дополнительное озеленение: высадят деревья и кустарники, уложат 12 тысяч квадратных метров газона.

20 июля 2023, 14:15
Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов

В Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов
Работы начались весной 2023 года. В районе Марьино на юго-востоке столицы приведут в порядок 16 прудов-регуляторов общей площадью 11 гектаров.

В Москве выберут лучшие музеи и отреставрированные здания

В Москве выберут лучшие музеи и отреставрированные здания
На портале "Активный гражданин" открылась новая серия голосований – "Лето в Москве". В российской столице с 2014 года действует цифровой сервис "Активный гражданин".

Маршрут памяти Евгения Евтушенко запустили на портале "Узнай Москву"

Маршрут памяти Евгения Евтушенко запустили на портале "Узнай Москву"
Виртуальный маршрут – это не только дань уважения великому поэту, но и возможность окунуться в московскую часть жизни и творчества Евгения Евтушенко. Легендарный советский поэт, прозаик и сценарист Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту 1933) в сибирском городе Зима.

Какие возможности предоставляет Москва любителям велоспорта

Какие возможности предоставляет Москва любителям велоспорта
140 лет назад в Москве началась история российского велоспорта. 24 июля 2023 Россия будет отмечать 140-летие велосипедного спорта.

Благоустройство у станции "Аминьевская" завершится в этом году

Благоустройство у станции "Аминьевская" завершится в этом году
На территории рядом со станцией продолжается второй этап благоустройства. В настоящее время работы выполнены на 60%.

Выбор читателей

19/07СрдПохоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать 19/07СрдПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом 18/07Втр"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян 19/07Срд"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери 19/07Срд"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь 18/07Втр"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой