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Началось благоустройство территории возле станции Крюково будущего МЦД-3

Началось благоустройство территории возле станции Крюково будущего МЦД-3
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Специалисты обустраивают разворотную площадку для автобусов возле железнодорожной станции Крюково.

Скоро в столице запустят третий и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Калужско-Нижегородский"). А пока станции этих линий и прилегающие к ним территории приводят в порядок. Например, недавно началось благоустройство возле станции Крюково, которая станет частью третьего диаметра .

О том, что специалисты приступили к работе на этом участке, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он сказал о необходимости улучшения транспортной и пешеходной доступности станции, ведь после запуска МЦД-3 ею станут пользоваться, согласно расчетам, до 50 тысяч человек каждый день.

"Эта станция станет конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра “Ленинградско-Казанский”, который соединит Зеленоград и подмосковный город Раменское уже в этом году", – отметил Бирюков.

Работы по благоустройству пройдут на улицах Панфилова, Ленина и Советской, а также на Крюковской и Привокзальной площадях, Проектируемом проезде № 898 и участке Новокрюковской улицы (между домами 7 и 10). Там уже размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для пешеходов сделали проходы.

Что будет сделано?

  • Уберут провода в кабельную канализацию.
  • Проведут дополнительную водосточную сеть.
  • Заменят покрытие на тротуарах и проезжей части.
  • Установят остановочные павильоны и энергоэффективные фонари
  • Озеленят территорию.
  • Установят опоры контрастного освещения на переходах рядом со станцией (для повышения безопасности пешеходов).
  • Установят новый светофор (на улице Ленина).
  • Сделают парковки (две парковки – возле станции, около 300 парковочных мест – на благоустраиваемых улицах).
  • Сделают места для стоянки такси.
  • Обустроят разворотную площадку для автобусов (возле дома 15 на улице Панфилова).

До конца 2023 года основные работы будут завершены.

Ранее сообщалось о начале работ по благоустройству около станций Крекшино и Санино будущего МЦД-4. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

5 июня 2023, 17:51
Фото: www.mos.ru
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