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Собянин: Пассажиров МЦД-4 будут перевозить трехдверные "Иволги"

Собянин: Пассажиров МЦД-4 будут перевозить трехдверные "Иволги"
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Новая модель поезда для Московских центральных диаметров создается на заводе в Твери.

Новый состав получит название "Иволга 4.0". Четвертое поколение получит третью дверь в промежуточных вагонах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Посадка на поезд и выход из него станут гораздо быстрее и удобнее", – подчеркнул градоначальник.

Он уточнил, что трехдверные составы выйдут на маршруты четвертого Московского центрального диаметра в конце 2023 – начале 2024 года. Полностью обновить подвижной состав на МЦД-4 планируется в ближайшие полтора года.

Обновление продвижного состава продолжается на уже работающих диаметрах – МЦД-1 и МЦД-2. В 2022-2025 годах Москва планирует закупить 95 поездов "Иволга".

"Поезда серии "Иволга" – один из лучших примеров успешного импортозамещения. В сборке используются преимущественно отечественные детали и оборудование", – написал Собянин.

Мэр Москвы ранее рассказал о подготовке станций Казанского направления к запуску МЦД-3. Строятся новые пути и реконструируются уже существующие, внедряются современные информационные системы и благоустраиваются прилегающие территории.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. Они связали подмосковные города Лобня и Одинцово, Подольск и Нахабино. МЦД работает по расписанию метро, пассажиры экономят значительные средства на поездках.

19 мая 2023, 11:39
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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