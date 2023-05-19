Собянин: Пассажиров МЦД-4 будут перевозить трехдверные "Иволги"

Новая модель поезда для Московских центральных диаметров создается на заводе в Твери.



Новый состав получит название "Иволга 4.0". Четвертое поколение получит третью дверь в промежуточных вагонах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Посадка на поезд и выход из него станут гораздо быстрее и удобнее", – подчеркнул градоначальник.

Он уточнил, что трехдверные составы выйдут на маршруты четвертого Московского центрального диаметра в конце 2023 – начале 2024 года. Полностью обновить подвижной состав на МЦД-4 планируется в ближайшие полтора года.

Обновление продвижного состава продолжается на уже работающих диаметрах – МЦД-1 и МЦД-2. В 2022-2025 годах Москва планирует закупить 95 поездов "Иволга".

"Поезда серии "Иволга" – один из лучших примеров успешного импортозамещения. В сборке используются преимущественно отечественные детали и оборудование", – написал Собянин.

Мэр Москвы ранее рассказал о подготовке станций Казанского направления к запуску МЦД-3. Строятся новые пути и реконструируются уже существующие, внедряются современные информационные системы и благоустраиваются прилегающие территории.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. Они связали подмосковные города Лобня и Одинцово, Подольск и Нахабино. МЦД работает по расписанию метро, пассажиры экономят значительные средства на поездках.