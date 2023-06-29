На маршруты востока Москвы вышли новейшие электробусы

Первые электробусы из поставки этого года вышли на маршруты 14 июня.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил о запуске первых электробусов из поставки этого года на маршруты в Восточном административном округе (ВАО). Речь идет о 16 инновационных машинах от ПАО "КАМАЗ", которые перевозят пассажиров, пользующихся маршрутами т75, 276 и 723.

Как отметил Ликсутов, сегодня Москва не просто является лидером по использованию электрического транспорта, а становится центром его развития. По словам чиновника, сегодня по городу курсируют 1,1 тысячи электробусов, произведенных в России. "Всего до конца 2024 года ПАО "КАМАЗ" и "Группа ГАЗ" передадут городу 1 200 машин в рамках крупнейшей закупки этого вида транспорта в Европе", – сообщил глава столичного департамента транспорта. Так поддерживается российское машиностроение и обеспечивается отрасль заказом и рабочими местами.

Новые электробусы, полученные по крупнейшему в Европе контракту, появились на маршрутах востока столицы две недели назад. За это время они перевезли свыше 45 тысяч пассажиров.

В новых электробусах увеличена емкость батареи. Они могут ездить без дополнительной подзарядки около 80 километров. Также имеется электрический отопитель, благодаря которому гораздо лучше поддерживается оптимальная температура без влияния на экологию.

Кроме того, плюсами этих электробусов являются адаптивное освещение в салоне (меняется холодный свет на теплый и наоборот) и увеличенный передний указатель маршрута (значительно лучше видно издалека).

"Новые современные электробусы позволят повысить комфорт пассажиров и снизить нагрузку на окружающую среду", – говорил Ликсутов.

Кстати, в том числе благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 80 тысяч тонн, загрязняющих веществ – на 540 тонн.

Сеть экологичного наземного городского транспорта расширяется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее он говорил, что количество электробусов в столице увеличится более чем в два раза. Слова градоначальника приводили "Дни.ру".