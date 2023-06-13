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Вторник 13 июня

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Собянин: Количество электробусов в Москве увеличится более чем в два раза

Собянин: Количество электробусов в Москве увеличится более чем в два раза
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Столица расширит сеть ультрабыстрых зарядных станций.

На улицах Москвы курсирует 1055 электробусов. В ближайшие годы их количество увеличится более чем в два раза – до 2255, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что до конца 2024 года количество ультрабыстрых зарядных станций в Москве увеличится до 380. В этом году подключат 94 объекта по 12 адресам.

"Дополнительные электробусы будут поставлять ПАО "КАМАЗ" и "Группа ГАЗ". Контракты с ними уже подписаны", – рассказал Собянин.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее заявил, что в городе построят третий электробусный парк. Он расположится на востоке столицы в районе Новокосино. Там смогут заряжать 78 машин одновременно.

Продолжается подготовка к запуску электробусного парка в районе Митино. Объект будет обслуживать северо-западный округ.

В столице действует 79 электробусных маршрутов. Благодаря внедрению экологически чистого транспорта выбросы углекислого газа сократились на 80 тысяч тонн, загрязняющих веществ – на 540 тонн.

13 июня 2023, 13:17
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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