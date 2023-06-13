Около будущей станции метро "Пыхтино" проведут благоустройство

Для местных жителей обустроят сквер и скейт-парк.

Сегодня власти Москвы активно занимаются развитием территорий около транспортно-пересадочных узлов, адаптируя их под запросы местных жителей. В частности, специалисты проводят там озеленение, прокладывают маршруты от остановочных пунктов до домов, модернизируют инженерные системы, оборудуют новые места отдыха.

К примеру, около будущей станции метро "Пыхтино" построят сквер и скейт-парк в рамках программы благоустройства. Кроме того, специалисты приведут в порядок улицу Летчика Ульянина, часть улицы Летчика Грицевца и участок вдоль Боровского шоссе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что перед властями стоит задача повысить транспортную и пешеходную доступность будущей станции метро.

"Кроме того, адаптируем эти пространства под запросы местных жителей, обустроим сквер и скейт-парк со специальным оборудованием для молодого поколения", – отметил чиновник.

Сквер будет организован между домами №7 и №9 на улице Летчика Грицевца. Там установят лавочки и парковые качели, а также проложат пешеходные дорожки. Скейт-парк с модульными рампами для катания на скейтах, роликах, самокатах и BMX построят на улице Летчика Ульянина.

Кроме того, в ходе благоустройства специалисты улучшат визуальный облик территории около станции "Пыхтино" за счет уборки воздушных линий под землю и озеленения. Также предполагается замена покрытий приезжей части и тротуаров. На пешеходных переходах они установят опоры контрастного освещения.

Строительный город уже оборудован. В зоне благоустройства установлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Основной этап работ планируется завершить к открытию станции в этом году.

В частности около нее появятся удобные парковочные места для автомобилей и девять остановочных павильонов с зарядными слотами. Кстати, в Москве с начала года установили более 400 новых остановок.

Как ранее отметил заместитель главы Максим Ликсутов, всего в городе в 2023 году планируется установить 1,3 тысяч остановок нового типа, а их общее число достигло уже шести тысяч.

