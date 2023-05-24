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В Москве с начала года установили более 400 новых остановок

В Москве с начала года установили более 400 новых остановок
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С 2018 года производством новых павильонов занимается Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод.

Транспортная система в российской столице развивается семимильными шагами. Разветвленная дорожная сеть, словно артерии, питает многомилионный мегаполис и обеспечивает транспортировку людей и грузов между всеми районами города. Разумеется, особое внимание власти уделяют безопасности дорожного движения, а также комфорту его участников.

Особняком в Москве стоит городской общественный транспорт. Столичный автопарк постоянно обновляется. Кроме того, в городе устанавливают новые наземные остановки. Так, с начала 2023 года специалисты оборудовали уже более 400 павильонов.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, всего в этом году планируется установить 1,3 тысяч остановок нового типа, а их общее число в городе достигло уже шести тысяч.

По словам чиновника, установка новых павильонов для пассажиров наземного общественного транспорта в столице началась восемь лет назад. С 2018 года их производством занимается Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод. Заместитель главы города также добавил, что за годы эксплуатации остановки доказали свою прочность и долговечность.

"По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы развиваем инфраструктуру и внимательно следим за ее состоянием, чтобы ваши поездки на городском транспорте оставались комфортными", — подчеркнул Максим Ликсутов.

В пресс-службе ведомства также уточнили, чем павильоны нового типа отличаются от старых остановок. Во-первых, у них увеличена крыша, что помогает пассажирам эффективнее защищаться от непогоды.

Во-вторых, новые павильоны безопаснее, потому что в них установлены камеры видеонаблюдения и источники освещения. А скамейки выполнены из негорючих материалов.

Кроме того, нержавеющая конструкция остановки из стали и алюминия обладает повышенной прочностью, а витражные стенки из триплекса не разбиваются на мелкие осколки при повреждении.

Также пассажиры во время ожидания транспорта могут просматривать новые крупные информационные стенды. На новых остановках установлены большие лайтбоксы.

24 мая 2023, 14:46
Фото: mos.ru
Дептранс Москвы✓ Надежный источник

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