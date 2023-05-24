В Москве с начала года установили более 400 новых остановок

С 2018 года производством новых павильонов занимается Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод.

Транспортная система в российской столице развивается семимильными шагами. Разветвленная дорожная сеть, словно артерии, питает многомилионный мегаполис и обеспечивает транспортировку людей и грузов между всеми районами города. Разумеется, особое внимание власти уделяют безопасности дорожного движения, а также комфорту его участников.

Особняком в Москве стоит городской общественный транспорт. Столичный автопарк постоянно обновляется. Кроме того, в городе устанавливают новые наземные остановки. Так, с начала 2023 года специалисты оборудовали уже более 400 павильонов.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, всего в этом году планируется установить 1,3 тысяч остановок нового типа, а их общее число в городе достигло уже шести тысяч.

По словам чиновника, установка новых павильонов для пассажиров наземного общественного транспорта в столице началась восемь лет назад. С 2018 года их производством занимается Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод. Заместитель главы города также добавил, что за годы эксплуатации остановки доказали свою прочность и долговечность.

"По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы развиваем инфраструктуру и внимательно следим за ее состоянием, чтобы ваши поездки на городском транспорте оставались комфортными", — подчеркнул Максим Ликсутов.

В пресс-службе ведомства также уточнили, чем павильоны нового типа отличаются от старых остановок. Во-первых, у них увеличена крыша, что помогает пассажирам эффективнее защищаться от непогоды.

Во-вторых, новые павильоны безопаснее, потому что в них установлены камеры видеонаблюдения и источники освещения. А скамейки выполнены из негорючих материалов.

Кроме того, нержавеющая конструкция остановки из стали и алюминия обладает повышенной прочностью, а витражные стенки из триплекса не разбиваются на мелкие осколки при повреждении.

Также пассажиры во время ожидания транспорта могут просматривать новые крупные информационные стенды. На новых остановках установлены большие лайтбоксы.