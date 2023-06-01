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Дом по реновации появится на улице Героев Панфиловцев

Дом по реновации появится на улице Героев Панфиловцев
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Здание построят для переселенцев района Северное Тушино.

Разрешение на строительство дома выдал Мосгосстройнадзор. Здание расположится по адресу: улица Героев Панфиловцев, дом 39, корпус 2.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что дом будет состоять из двух разноэтажных корпусов. В здании будет 243 квартиры. По его словам, местные жители переедут в жилье с современными планировками и надежными инженерными системами.

Площадь новостройки составит 28,4 тысячи квадратных метров, общая площадь жилых помещений – 13,5 тысячи квадратных метров.

Входы в здание будут расположены на уровне земли по принципу безбарьерной среды, что удобно для маломобильных жильцов. На первых этажах оборудуют вестибюли, колясочные и помещения консьержа.

Особое внимание Мосгосстройнадзор уделит качеству строительства. После начала работ ведомство составит график проверок новостройки на улице Героев Панфиловцев. Специалисты будут контролировать качество используемых материалов, проведет лабораторно-инструментальные исследования.

Переселенцам передадут квартиры с полной отделкой класса комфорт по стандартам реновации. Там установят современные стеклопакеты, необходимую сантехнику, электрическую плиту.

Новостройку оборудуют системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Во дворе установят малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, разобьют газоны, высадят деревья и цветники.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Программа реновации утверждена в 2017 году. Она разделена на несколько этапов. Первый завершится к 2025 году, второй – в конце 2028-го. Заключительный этап запланирован на 2029-2032 годы.

В программу входит 5175 домов. В основном это так называемые хрущевки, построенные в середине прошлого века. С тех пор жилье в таких домах устарело морально и физически.

Новое квартиры по реновации получат около миллиона человек. Они переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни. Переселенцы продолжают пользоваться теми же социальными объектами, станциями метро и остановками общественного транспорта, торговыми центрами, местами отдыха и физкультурно-оздоровительными комплексами.

1 июня 2023, 13:49
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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