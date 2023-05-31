Дом по программе реновации появится на Тайнинской улице

Жители ветхих пятиэтажек района Лосиноостровский получат новое жилье.



Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многоэтажного дома по программе реновации по адресу: Тайнинская улица, владение 11. В нем будет 84 квартиры, сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

Площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров. При строительстве дома применят современное инженерное оборудование и материалы.

"Проектом предусмотрены общественные помещения на первом этаже и подземный паркинг", – уточнил Войстратенко.

В новостройке будет 28 однокомнатных, 34 двухкомнатных квартиры и 22 "трешки". Переселенцам передадут жилье с полной отделкой класса комфорт по стандартам программы реновации.

Фасады отделают фиброцементными панелями. На первом этаже предусмотрены технические помещения и комната консьержа. Здание оборудуют системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и охраны входа.

Особое внимание Мосгосстройнадзор уделяет качеству строительства. Специалисты ведомства составляют график проверок объекта и следят за качеством используемых материалов.

Входные группы оборудуют на уровне земли. Это особенно удобно для маломобильных жителей: инвалидов, пожилых людей, мам с колясками.

Первый этаж будет нежилым. Там предусмотрены коммерческие помещения для предприятий сервиса и магазинов.

Двор новостройки благоустроят. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят детские и спортивные площадки, лавочки и энергоэффективные фонари.

В эксплуатацию введено уже 249 новостроек по программе реновации общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Построена 61 тысяча квартир.

Власти Москвы утвердили программу реновации в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, где живет около миллиона москвичей. В основном это так называемые хрущевки, построенные в середине прошлого века. Квартиры в них давно перестали соответствовать современным стандартам.

Первый этап реновации завершится к 2025 году, второй – в конце 2028-го. Заключительный этап запланирован на 2029-2032 годы. Стартовые площадки для строительства новых домов расположены во всех округах столицы.