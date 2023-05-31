Дом по программе реновации появится на Тайнинской улице

Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Среда 31 мая

16:40Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна 16:00"На такие поступки способны только два человека": Кушанашвили высказался о Баскове и Билане 15:40Ангелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище 15:20"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ 15:00Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы 14:34"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода 14:28"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги 13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье 11:00В ТЦ "Феникс" в Подмосковье произошел пожар 10:40Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь 10:20"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры 10:00Как строили избы на Руси 09:40"Очень долго все идет": Тарасова раскрыла новые детали состояния Костомарова 09:20Кушанашвили защитил Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери 09:00С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке 08:20Кудрявцева показала испорченное при сушке нижнее белье 08:00Когда россиянам может грозить тюрьма за сорванную сирень? Ответ юриста 06:10Исследование: 19% россиян во время отъезда просят присмотреть за домом соседей 04:41Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года 02:16Ученые из Сибири развеяли миф о Тунгусском метеорите 00:38Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами 21:50Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 21:30"У меня была истерика": Волочкова рассказала историю про куст сирени 21:19Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку 21:10Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать 20:50На какие жертвы пошел Маликов ради семьи 20:30Екатерина Шпица поделилась стильным фото в пальто 20:06Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу 19:16Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 19:00"Пришлось вызвать скорую": лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями 18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей 14:00Москвичам пообещали сухую и теплую погоду 30 мая 13:40Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером 13:20Найдена альтернатива марафону желаний 13:00"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету 12:20Где сильнее всего подорожали апартаменты 12:00Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе 11:40Как заработать на "убитой" квартире
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дом по программе реновации появится на Тайнинской улице

Дом по программе реновации появится на Тайнинской улице

Жители ветхих пятиэтажек района Лосиноостровский получат новое жилье.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многоэтажного дома по программе реновации по адресу: Тайнинская улица, владение 11. В нем будет 84 квартиры, сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

Площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров. При строительстве дома применят современное инженерное оборудование и материалы.

"Проектом предусмотрены общественные помещения на первом этаже и подземный паркинг", – уточнил Войстратенко.

В новостройке будет 28 однокомнатных, 34 двухкомнатных квартиры и 22 "трешки". Переселенцам передадут жилье с полной отделкой класса комфорт по стандартам программы реновации.

Фасады отделают фиброцементными панелями. На первом этаже предусмотрены технические помещения и комната консьержа. Здание оборудуют системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и охраны входа.

Особое внимание Мосгосстройнадзор уделяет качеству строительства. Специалисты ведомства составляют график проверок объекта и следят за качеством используемых материалов.

Входные группы оборудуют на уровне земли. Это особенно удобно для маломобильных жителей: инвалидов, пожилых людей, мам с колясками.

Первый этаж будет нежилым. Там предусмотрены коммерческие помещения для предприятий сервиса и магазинов.

Двор новостройки благоустроят. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят детские и спортивные площадки, лавочки и энергоэффективные фонари.

Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"

В эксплуатацию введено уже 249 новостроек по программе реновации общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Построена 61 тысяча квартир.

Власти Москвы утвердили программу реновации в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, где живет около миллиона москвичей. В основном это так называемые хрущевки, построенные в середине прошлого века. Квартиры в них давно перестали соответствовать современным стандартам.

Первый этап реновации завершится к 2025 году, второй – в конце 2028-го. Заключительный этап запланирован на 2029-2032 годы. Стартовые площадки для строительства новых домов расположены во всех округах столицы.

31 мая 2023, 16:54
Фото: Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Квартиры по реновации получили 1,2 тысячи жителей района Выхино-Жулебино

В рамках комплексного развития территорий в Москве появится 11 спортивных объектов

В рамках комплексного развития территорий в Москве появится 11 спортивных объектов
Новая инфраструктура для занятий спортом появится в девяти районах города. Власти российской столицы активно занимаются развитием спортивной сферы, ведь москвичи любят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной модернизации

Как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной модернизации
Сегодня в центре занимаются порядка 16 тысяч воспитанников, для которых действуют полторы тысячи кружков и студий. Дворец пионеров на Воробьевых горах – самый большой центр дополнительного образования не только в Москве, но и во всей России.

"От дома до дома": на Шаболовке стартовало благоустройство

"От дома до дома": на Шаболовке стартовало благоустройство
Формат "от дома до дома" является важным элементом программы "Мой район". В рамках реализации масштабной столичной программы "Мой район" на одной из самых древних улиц Москвы стартовало благоустройство.

В Москве отремонтировали дома советских кинозвезд

В Москве отремонтировали дома советских кинозвезд
Под реставрацию попали дома, в которых жили Валентин Гафт, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов и другие. В Москве помимо реализации масштабной программы реновации, предполагающей строительство современных, комфортабельных многоквартирных зданий параллельно идет модернизация старого жилого фонда.

14 поликлиник откроются в ЮЗАО после капремонта

14 поликлиник откроются в ЮЗАО после капремонта
14 модернизируемых поликлиник Юго-Западного административного округа расположены в восьми районах: Северное и Южное Бутово, Ломоносовский, Обручевский, Теплый Стан, Коньково, Академический и Ясенево В российской столице продолжается реализация масштабной программы по обновлению поликлиник и приведению их к единому московскому стандарту.

Выбор читателей

30/05Втр"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 29/05ПндЭкс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 29/05ПндБорющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 30/05ВтрРодственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 29/05ПндРеальный срок: Дрожжина сняла обручальное кольцо на фоне приговора 29/05ПндПевицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина