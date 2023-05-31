В Бабушкинском районе Москвы построят школу на 600 мест

Площадь здания школы составит свыше 16 тысяч квадратных метров.



В Бабушкинском районе Москвы возведут школу, которая будет рассчитана на 600 мест. Здание общеобразовательного учреждения построят в составе жилого комплекса, располагающегося недалеко от станции метро "Свиблово" (Кольская, владение 8). Как только объект будет готов и введен в эксплуатацию, застройщик передаст его городу.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что площадь четырехэтажного здания составит 16,4 тысячи квадратных метров.

Помимо учебных кабинетов, спортивной зоны и обеденного зала в школе будут:

лабораторно-исследовательский комплекс;

многофункциональный информационный библиотечный центр;

медиатека;

мастерская живописи и рисунка;

лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания;

робо-класс для изучения микроэлектроники.

Прилегающую территорию не забудут благоустроить и озеленить. Спортивная зона будет включать в себя баскетбольно-волейбольную и универсальную площадки и площадку для сдачи норм ГТО. Также отведут место для проведения общественных мероприятий, сделают зону отдыха и территорию для организации подвижных игр.

"В проекте также предусмотрен детский сад на 225 мест, который инвестор также планирует передать городу", – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Войстратенко отметил, что Мосгосстройнадзор следит за качеством строительно-монтажных работ на объектах социальной инфраструктуры города. Как только застройщик сообщает о начале работ, составляется график проверок. К проверками привлекают специалистов Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они проводят все необходимые испытания конструкций и исследования строительных материалов на соответствие проектной документации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщал, что школа в Бабушкинском районе недалеко от станции метро "Свиблово" будет построена к 2026 году.

Ранее поступила новость о том, что в составе жилого комплекса в Нижегородском районе появится образовательный комплекс, рассчитанный на 400 мест. Где именно строится объект, писали "Дни.ру".