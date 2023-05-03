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Новостройка по программе реновации появится на 3-й Институтской улице

Новостройка по программе реновации появится на 3-й Институтской улице
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В Рязанском районе (Юго-Восточный административный округ) возведут монолитный дом с автостоянкой для переселенцев по программе реновации.

Здание разместится по адресу: 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1. Московский фонд реновации получил разрешительную документацию на строительство, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что общая площадь здания составит 59 тысяч квадратных метров. Новостройку возведут на месте снесенного ветхого жилья.

По словам Войстратенко, проектом предусмотрено строительство двух корпусов с нежилыми первыми этажами. Переселенцам передадут квартиры с современной отделкой. На фасадах разместят корзины для кондиционеров.

После начала строительства Мосгосстройнадзор составит график проверок. Специалисты будут контролировать качество работ и применяемых материалов.

В новостройке будет 492 квартиры: 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 "трешек". Жилье оборудуют необходимой сантехникой и электрическими плитами.

Входную группу дома сделают на уровне земли, что особенно важно для пенсионеров, инвалидов, мам с колясками и других маломобильных жителей. Во дворе установят детскую и спортивную площадку, обустроят зоны отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

В 2022 году Юго-Восточный округ занял первое место по темпам переселения в рамках реновации. Всего в ЮВАО предстоит выделить новые квартиры жителям более 800 ветхих домов.

В апреле переселение по реновации начали более 400 жителей районов Кузьминки и Выхино-Жулебино. Там находится большое количество пятиэтажек, построенных более полувека назад. Для участников программы возвели новостройки по индивидуальным проектам.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 ветхих зданий. За последние годы для переселенцев построили 247 домов общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Сегодня в новостройки переезжают свыше 114 тысяч москвичей.

Участники программы получают просторное жилье в своем районе. Зачастую новый дом находится по соседству со старым. Переселенцам не нужно менять привычный образ жизни: они продолжают пользоваться той же социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой, местами отдыха.

3 мая 2023, 14:53
Изображение: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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