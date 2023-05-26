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Пятница 26 мая

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В Измайлове откроется культурно-досуговый центр

В Измайлове откроется культурно-досуговый центр
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Новый центр в Измайлове будет работать под управлением ГБУ "Окружной общественный центр имени Моссовета".

На востоке Москвы появится культурно-досуговый центр. Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова он откроется в районе Измайлово – на Никитинской улице, 11а. Сейчас на участке 0,096 гектара расположен нежилой объект площадью 520 квадратных метров.

Существующее здание перестраивать не будут. Его просто обновят, то есть увеличивать площадь не станут. "После завершения работ в нем планируют разместить культурно-досуговый центр", – рассказала Пятова, отметив, что он будет работать под управлением ГБУ "Окружной общественный центр имени Моссовета".

В этом здании собираются проводить кружки для детей и другие образовательные мероприятия. Несколько помещений отведут для спортивных мероприятий.

Еще один культурно-досуговый центр появится в Северном Бутове – на улице Грина, вл. 1, к. 3. Мэр города Сергей Собянин рассказывал, что этот объект станет передовой площадкой для творческого развития жителей города. "Здесь откроют студию раннего развития детей. Эта зона станет прекрасным местом для семейного досуга", – отмечал градоначальник.

Новому культурно-досуговому центру быть и в районе Соколиная Гора. Этот объект появится недалеко от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Авиамоторная". Площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров. Работы пройдут в рамках реорганизации территории площадью 23,99 гектара, где также возведут жилые дома и школу.

Напомним, в Москве действует программа "Мой район", благодаря которой создаются комфортные условия для жизни во всех районах и поселениях города. "Комфорт должен быть не по минимуму и не "в среднем", а на максимально возможном высоком уровне", – приводятся слова Сергея Собянина на его официальном сайте.

Ранее сообщалось о строительстве дома по программе реновации в районе Измайлово. Новостройка из двух секций появится на Никитской улице. Дом с одноуровневой подземной парковкой рассчитан на 210 квартир. Фасады здания облицуют керамическим кирпичом, лоджии застеклят, установят корзины для кондиционеров. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

26 мая 2023, 18:06
Фото: Е. Самарин / www.mos.ru
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы✓ Надежный источник

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