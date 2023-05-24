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Среда 24 мая

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В Москве за месяц разметили около 16 тысяч пешеходных переходов

В Москве за месяц разметили около 16 тысяч пешеходных переходов
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Общий план работ включает 23 тысячи пешеходных переходов.

Власти Москвы уделяют пристальное внимание безопасности дорожного движения. На самых сложных участках российской столицы проектируются надземные и подземные пешеходные переходы, а где это допустимо, оборудуются наземные. Лишь за месяц в Москве разметили около 16 тысяч пешеходных переходов.

Чтобы не ограничивать дорожное движение, специалисты работают преимущественно в ночное время суток. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он также подчеркнул, что общий план работ включает 23 тысячи пешеходных переходов. По словам чиновника, нанесение дорожной разметки находится на особом контроле, потому что от качества "зебры" зависит безопасность пешеходов.

"Работы начались в конце апреля после установления постоянных положительных температур воздуха, в настоящее время разметили уже около 16 тысяч пешеходных переходов при общем плане более 23 тысяч", – отметил заместитель главы города.

Специалисты обновляют дорожную разметку в первую очередь около социальных (поликлиники, школы) и культурных (кино, театры) учреждений Москвы, а также возле крупных ТПУ и парков. Как отметил глава комплекса городского хозяйства, для разметки используются высококачественные материалы российского производства.

"На регулируемых пешеходных переходах наносится белая зебра, а на нерегулируемых — бело-желтая", – подчеркнул Петр Бирюков.

Всего, по словам чиновника, специалисты должны разметить более четырех тысяч объектов, а общая протяженность линий дорожной разметки превысит 15 тысяч погонных километров.

Пешеходные переходы размещаются и на новых дорожных участках. К примеру, строительство дублера Боровского шоссе уже находится на завершающей стадии. Как ранее сообщали "Дни.ру", трассу должны сдать в эксплуатацию уже осенью 2023 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что строительные работы завершены уже на 75%. Протяженность новой дороги составит 1,6 километра, уточнил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

24 мая 2023, 13:55
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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