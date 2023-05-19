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В Сосенском начали строить "школу Ямбурга"

В Сосенском начали строить "школу Ямбурга"
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Новая школа в Сосенском будет рассчитана на 1275 учеников.

Население в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) продолжает расти, а значит, эта часть Москвы нуждается в большем количестве социальной инфраструктуры. Так, к сентябрю здесь построят семь школ и пять детских садов. Эти учреждения рассчитаны в общей сложности на пять тысяч мест.

А недавно в составе жилого комплекса, который создается рядом с деревней Николо-Хованское, начали строить еще один социальный объект – образовательный центр для ГБОУ "Школа № 109", директором которого является доктор педагогических наук, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

В образовательном центре заработает школа, которую смогут посещать 1275 учащихся, и детский сад для 350 воспитанников. Здание будет иметь Y-образное строение с ярко выраженными объемами многофункциональных блоков и входных групп с зонированием, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"В южной и юго-восточной частях участка расположат раздельные входы для учеников младшей, средней и старшей школы, а в северной части – воспитанников дошкольного учреждения", – сообщил он.

В школе будут:

  • медицинский и инженерный классы;
  • химико-биологические лаборатории;
  • проектная мастерская Фаблаб;
  • полноценный театральный зал для школьных спектаклей;
  • студия живописи и графики;
  • ателье и зона рукоделия;
  • гончарная мастерская;
  • IT-полигон;
  • планетарий;
  • информационный библиотечный центр;
  • спортивные залы;
  • многофункциональные пространства (могут использоваться как общественная зона, лекторий, концертный или театральный зал);
  • два бассейна.

Возле здания создадут физкультурно-оздоровительную зону с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола, установят тренажеры и беговые дорожки. Также сделают дошкольный блок с детскими игровыми зонами. Рядом с образовательным центром не забудут высадить деревья и кустарники, разбить газоны.

Как только строительные работы завершатся, здание перейдет на баланс города.

Ранее сообщалось о том, что в Новой Москве в начале 2023 года построили шесть социальных объектов. Подробнее об этом писали "Дни.ру".


19 мая 2023, 18:36
Фото: Агентство «Москва»
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

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