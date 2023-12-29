Коммунальные машины Москвы украсили к Новому году

В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов.



Новый год уже стоит на пороге, и Москва готова ко встрече самого волшебного праздника. Этой зимой город изменился до неузнаваемости. Российскую столицы украсили многочисленные световые конструкции, зеленые ели и красочные плакаты. Преобразилась даже коммунальная техника.

Почти 19 тысяч столичных коммунальных машин украсили к Новому году. Об этом рассказал глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. По его словам, яркие наряды на технике создадут дополнительную праздничную атмосферу.

"Это машины, обеспечивающие уборку города, техника наших инженерных компаний. Их украсили изображения новогодних елок, цифры "2024", на кабинах ряда машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные подарки", – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства также подчеркнул, что в вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов. Кстати, встретить украшенные машины можно во всех столичных округах.

Кроме того, в Москве к Новому году и рождеству установлено около пяти тысяч световых декоративных конструкций. А еще по всему городу можно встретить более тысячи елей, украшенных разноцветными шарами и гирляндами.

Петр Бирюков ранее отметил, что столицу украсили новогодними и рождественскими плакатами. По его словам, на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах города появилось полторы тысячи праздничных плакатов.

Для праздничного украшения используется современное энергосберегающее оборудование со светодиодами, которое рассчитано на работу в любых погодных условиях. Все световые и декоративные элементы отличаются безопасностью, энергоэффективностью, многофункциональностью, а также возможностью многоразового использования и изменения вида.

Так, в пешеходных зонах Бульварного кольца оборудовали уже полюбившиеся москвичам световые тоннели, а в парке Победы на Поклонной горе установили 20-метровый елочный шар весом около 35 тонн. Конструкция "Полярные медведи" вернулась на проспекте Мира в районе Ростокино.

Опоры освещения в парке "Зарядье" украсили световыми консолями, напоминающими новогодний серпантин. Восемь больших световых арок установлены в центре города. Они изображают фасады главных столичных театров.