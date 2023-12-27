Москву украсили новогодними и рождественскими плакатами

На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах города появилось 1,5 тысячи праздничных плакатов.



Считанные дни остаются до наступления главных зимних праздников. Специалисты комплексы городского хозяйств уже украсили улицы, проспекты, площади, скверы и парки Москвы к Новому году и Рождеству.

Жителей и гостей российской столицы уже радуют около пяти тысяч световых декоративных конструкций. Кроме того, по всему городу можно встретить более тысячи елей, украшенных разноцветными шарами и гирляндами.

Заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что Москву также украсили новогодними и рождественскими плакатами. По его словам, на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах города появилось 1,5 тысячи праздничных плакатов.

"Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", – добавил Петр Бирюков.

Важно отметить, что для украшения столицы выбрано современное энергосберегающее оборудование со светодиодами, которое рассчитано на работу в любых погодных условиях. Кроме того, оно безопасно и потребляет значительно меньше электроэнергии.

Все световые и декоративные элементы, которые применяются для украшения Москвы, являются многофункциональными и отличаются возможностью многоразового использования, а также изменения вида.

В городе за последние годы удалось сформировать достаточный запас праздничных конструкций, которые позволяет обеспечить полноценное украшение Москвы.

К примеру, в пешеходных зонах Бульварного кольца оборудовали уже традиционные световые тоннели, а в парке Победы на Поклонной горе установили 20-метровый елочный шар весом около 35 тонн.

Конструкция "Полярные медведи" вернулась на проспекте Мира в районе Ростокино. Опоры освещения в парке "Зарядье" украсили световыми консолями в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин.

Восемь больших световых арок установлены в центре Москвы. Они изображают фасады главных столичных театров. Объекты после модернизации получили новые возможности программирования световой и цветовой динамики и интенсивности освещения.