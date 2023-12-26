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Вторник 26 декабря

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В московском метро начал курсировать новогодний поезд Еж-3

В московском метро начал курсировать новогодний поезд Еж-3
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Праздничный состав вышел на Таганско-Краснопресненскую линию.

Подвижной состав столичного общественного транспорта традиционно украшают к Новому году. В последние дни декабря на маршрут вышел праздничный состав Еж-3. Он курсирует по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии.

Новогодний состав стал символом преемственности в московском транспорте, отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, поезд радует пассажиров свои оформлением и атмосферой.

Каждый год для праздничного "Ежа" подбирают новые украшения. Ликсутов выразил уверенность, что поездка в нем надолго запомнится пассажирам.

Атмосферу праздника поезду придают многочисленные новогодние атрибуты. Поезд украсили порядка тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток, фигуры Дедов Морозов, ажурные снежинки и светящиеся гирлянды.

В этом году праздничный "Еж" вышел на линию в последний раз. В Московском метрополитене эта модель эксплуатировалась около полувека и доказала свою надежность. За прошедшие десятилетия составы перевезли миллионы пассажиров.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортнои? инфраструктуры города Москвы

В преддверии новогодних праздников в Москве празднично оформили более 750 единиц техники. Составы метро, электробусы, трамваи, автобусы и электросуда украшены огоньками, наклейками и шарами.

К Новому году Москву украсили около пяти тысяч световых конструкций. Их используют повторно из года в год. Для оформления инсталляций применяется современное оборужование с энергосберегающими лампочками. Такие светильники требуют меньше энергии и могут работать при любых погодных условиях.

Преобразились и 39 столичных парков. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" установили инсталляции в виде Царь-колокола, Царь-пушки, короны и кареты, а в парке "Ростокинский акведук" вновь появились фигуры белых медведей.

Традиционно к праздникам украсили магазины, кафе и торговые центры. Новогодняя иллюминация появилась на 72 тысячах объектов.

В Москве с 15 декабря по 8 января проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Гостей ждут разнообразные угощения, мастер-классы и развлекательные мероприятия. За 10 лет фестиваль посетили более 100 миллионов гостей.

26 декабря 2023, 15:53
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортнои? инфраструктуры города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

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