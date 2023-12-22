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Собянин: Более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

Собянин: Более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

По вечерам в столице зажигаются миллионы огней.

Москва готова к новогодним праздникам. В этом году праздничная инсталляция установлена более чем на 72 тысячах объектах бизнеса, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, к Новому году украсили торгово-развлекательные центры, рынки и магазины, кафе и рестораны.

"По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создаётся ощущение волшебства и праздника", – отметил градоначальник.

Москвичи выберут лучшее новогоднее оформление ресторанов и магазинов на портале "Активный гражданин". Голосование пройдет в нескольких номинациях: "Лучшее оформление несетевого магазина", "Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг", "Лучшее оформление торгового центра площадью свыше 50 тысяч квадратных метров" и других. Победителей объявят до 22 февраля 2024 года.

В новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий, рассказал ранее Собянин. Традиционно в городе стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Музеи подготовили 50 новогодних мероприятий, в библиотеках и культурных центрах состоится более 660 событий, а на сценах театров сыграют 40 спектаклей.

В начале декабря Москву украсили более 4,9 тысячи световых праздничных конструкций и около тысячи искусственных новогодних елей. В городе открылось более 1,4 тысячи катков во всех районах, из них 39 – в парках.

22 декабря 2023, 13:48
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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