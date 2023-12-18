Гостям фестиваля "Путешествие в Рождество" предложат попробовать исторические блюда

Гастрономическая программа фестиваля охватывает пять веков.

Уже 10 лет фестиваль "Путешествие в Рождество" дарит москвичам и гостям столицы праздничное настроение. Гастрономическая программа стала обязательной частью мероприятия. В прошлом году посетителей угощали блюдами из разных регионов России, а в этом сезоне предложат попробовать исторические угощения по московским рецептам.

Гастрономическая программа охватывает пять веков истории нашей страны: от царской России до Петра Первого и до современности. Блюда приготовлены по традиционным рецептам.

Так, на площадке "Москва боярская" представлены исконно московские угощения. Посетители могут попробовать уху и суп из свежей капусты, жаркое из баранины, гречневик с соусом из белых грибов и многое другое. На десерт предложат пряники и медовые коврижки.

Щи в хлебе, телячью печенку с рубленым легким и другие блюда XVIII века представлены на площадке "Москва ремесленная". Там же можно попробовать традицинную московскую выпечку и десерты, приготовленные на глазах у посетителей по старинной технологии.

Площадка "Москва дворянская" предложит посетителям блюда XIX века. Среди них – мясо птицы, приготовленное на открытом огне. Специальным угощением стали жареные каштаны.

Современные блюда можно отведать на площадке "Москва современная". Здесь представлены как известные угощения, так и достаточно необычные – например, НЛО-бургеры. Из напитков представлены бабл-чай и смузи.

Насладиться шашлыком по-московски, цыпленком табака и скумбрией в лаваше можно на площадке "Москва торговая". В ресторанах гостям предлагают пироги и пончики, калачи и персики с соленой карамелью.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 15 декабря по 8 января. В Москве работают 36 площадок во всех округах. За 10 лет мероприятие посетили более 100 миллионов гостей.

В рамках фестиваля вновь открылись павильоны "Москва помогает". Посетители могут передать письма, открытки и подарки участникам спецоперации на Украине и гуманитарную помощь для жителей новых регионов. Собрано и отправлено уже более 156 тысяч подарков и свыше 12 тысяч поздравлений.