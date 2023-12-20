Реставраторы восстановят четыре камина в усадьбе Покровское-Стрешнево

Уникальный памятник архитектуры был возведен XVIII–XIX веках, однако до наших дней дошел в плачевном состоянии.



Москва славится на весь мир своим богатым историческим наследим, к сохранению и восстановлению которого власти города относятся с особым трепетом. Параллельно в столице реставрируются многие объекты, в том числе знаменитая усадьба Покровское-Стрешнево.

Уникальный памятник архитектуры был возведен XVIII–XIX веках, однако до наших дней дошел в плачевном состоянии. Бездействие нескольких хозяев и пожары нанесли серьезный вред фасадам и интерьерам главного дома.

Однако когда усадьба перешла на баланс города, специалисты приступили к реставрации памятника. Вернуть элементам архитектурного ансамбля первоначальный облик помогают современные технологии, а также архивные фото и чертежи.

Среди специалисты отреставрируют четыре камина, сохранившихся в усадьбе Покровское-Стрешнево. Они расположены в Голубой гостиной и Белом зале. Реставраторам предстоит восстановить утраченные декоративные элементы.

"Во время перестройки дома в конце XVIII — начале XIX века печи с изразцами переделали в камины, с тех пор они являются украшением этих залов. Оформление в них само по себе необычно, так как в помещения вписаны своеобразные ротонды с колоннами коринфского ордера",

– рассказали рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта. Ведомстве также отметили, что капители колонн Белого зала венчают гипсовые элементы с завитками и листьями аканта на поясках, а Голубой гостиной — веточки лавра с его ягодками.

Кстати, облицовка для каминов была изготовлена по специальному заказу в Италии. Так, камины большого гостиного зала были белого цвета. Их украшал растительный орнамент и масками сатиров из мрамора. В соседней Синей гостиной располагалось еще два камина из черного мрамора с белыми вставками.

В ходе работ специалисты укрепили сохранившиеся детали, затем камины тщательно отмыли от накопившейся грязи, пятен и копоти. Более поздние некачественные вставки удалили. Реставраторы также обработали поверхности антигрибковыми и укрепляющими составами, провели расшивку швов и заполнили их специальным раствором. Далее они восстановят и вернут на место утраченные элементы.