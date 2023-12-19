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Пятница 22 декабря

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На ВДНХ пройдут лекции об архитектуре постсоветских стран

На ВДНХ пройдут лекции об архитектуре постсоветских стран
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Посетителей ждут в национальных павильонах Казахстана, Армении, Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана.

Главная выставочная площадка страны вновь приглашает жителей и гостей на интересное мероприятие. 20 декабря на ВДНХ стартует серия лекций, посвященных архитектуре бывших советских республик. Всех желающих после предварительной регистрации ждут в национальных павильонах Казахстана, Армении, Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана.

Соответственно, каждая из пяти лекций будет посвящена одной из постсоветских стран. Перед гостями выступят известные историки архитектуры. Проект называется "Модернизм в республиках СССР в национальных павильонах ВДНХ".

Первым свои двери перед посетителям распахнет выставочный центр Казахстана (павильон №11). 20 декабря в 19:00 там состоится лекция "Эпос и космос. Архитектура казахского модернизма".

Слушатели мысленно отправятся в города, которые активно застраивались в советский период. В частности, речь пойдет о национальном модернизме на примере Алма-Аты — бывшей столицы страны.

Далее гостей примет солнечная Армения. В выставочном центре закавказской республики (павильон №68) пройдет лекция "Крылатые быки и бруталистские башни. Архитектура армянского модернизма".

Посетители ВДНХ узнают, как в 1960–1970-е годы из традиционно аграрной страны Армения превратилась в мощный промышленный и научный центр СССР, сохранив при этом глубинные национальные черты, архаические и религиозные мотивы в архитектуре.

Лекция "Орнамент, бетон и висячие дворы. Архитектура модернизма в Ташкенте" заинтересует всех любителей национальной культуры Узбекистана. Гостям экспозиционного центра республики (павильон №66) расскажут о национальной архитектурной школе, которая была сформирована в стране к 1960 году.

Как столица Белоруссии восстанавливалась после разрушительных последствий Великой Отечественной войны, посетителям выставочного центра союзной республики (павильон №18) расскажут в ходе лекции "Минск. Интернациональное лицо идеального социалистического города".

Наконец, участники проекта смогут мысленно посетить побережье Каспийского моря, где располагается Баку. О самых ярких произведениях модернизма города можно будет знать при посещении лекции "Древний город и промышленный центр. Советская архитектура Баку" в выставочном центре Азербайджана (павильон №14).

19 декабря 2023, 09:14
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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