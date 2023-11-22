В Москве капитально отремонтировали более 9 тысяч фасадов жилых домов

Буланова объявила о смене фамилии Тесты 87-летняя Дружинина поразила красотой Игры Сонник

Топ новостей недели

Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Среда 6 декабря

11:35Алкоголь и интим: экс-участник "Челси" Архипов показал изнанку популярного телешоу 11:16Кожевникова показала честное фото после четвертых родов 10:26"Тратить нервы не буду": Свиридова рассказала о судьбе живущего своей жизнью сына 09:35Огромный астероид приближается к Земле: в чем опасность 08:50Уже в России: кому стоит опасаться микроплазменной пневмонии 07:55Возраст берет свое: Пугачевой стало плохо на прогулке 06:59Для наследства или из-за любви: вдова Грачевского собралась рожать от покойного мужа 06:25Не вздумайте пробовать: кому нельзя есть мандарины 05:30На 30 лет моложе: замужняя Азиза перестала скрывать новый роман 04:49Много обиды: почему Кристина Асмус не может помириться с мамой 04:09Пришел закат: Наташа Королева разочаровала поклонников 02:25ТОП-3 причины начать есть рыбу уже сегодня 01:42Определен один из лучших видов тренировок для людей с хроническими болезнями 18:26Басков был вынужден взять кредит на дорогостоящий ремонт 16:54В декабре начнется светлая полоса: прогноз для Козерогов от астролога Шимко 16:20Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 17 декабря 16:18Алкоголь не виноват: врач назвал причину пугающей худобы Волочковой 15:35Без фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова 15:08Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве 14:38Александр Мохов рассказал о судьбе троих сыновей от разных жен 14:09Не откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом 12:4115-летний брак рухнул: Катя Лель тайно развелась с мужем 11:43Кто будет вести "Голубой огонек-2024": названы пять известных имен 09:30Роскошь императора: Басков назвал самый желанный подарок для себя на Новый год 07:4748-летний Шура раскрыл свои планы на Новый год 07:13Ушла еще одна звезда: скончался актер из фильма "Возвращение мушкетеров" 06:37Возможности нет: Елена Блиновская погрязла в долгах 05:46Внушает ужас: "Слово пацана" (18+) проверят в СК и РКН 05:00Потрясающе: Владимир Машков принимает поздравления после нового назначения 04:30"Большой риск": Названа главная ошибка при подготовке к Новому году 04:04Три правила подготовки автомобиля к работе снежной зимой 02:57Ужасно: Наталья Штурм "прошлась" по внешности гламурных красоток 01:14Шум в ушах сигнализирует о развитии этой тяжелейшей болезни 00:53Обязательно должны быть в рационе: ТОП-3 ферментированных продуктов 17:15Суровые, но справедливые: кто из знаменитостей воспитывает детей в строгости 16:18Нагрянут люди из прошлого: гороскоп для Весов на декабрь 2023 от астролога Шимко 15:41Понурые и без Галкина*: Пугачеву сняли в кипрском кафе вместе с детьми 14:37Слегла после "Песни года": Кудрявцева вышла на связь с тревожным сообщением 13:10Декабрь откроет новые возможности: прогноз для Скорпионов от астролога Шимко 13:05Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте 12:25Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Дев в декабре 2023 года 12:22Народ разинул рты: Долина вышла в люди в необычном виде 10:49Заменит Басту: обнародовано имя нового наставника шоу "Голос" 10:20Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Львов в декабре 2023 года 08:51Названы эффективные способы избавления от кашля 08:26"Хотел уйти поскорее": вскрылась правда о последних днях жизни Леонида Куравлева 07:28Снова в путь: Пугачева с семьей опять пакуют чемоданы 05:26Вспышки детской пневмонии фиксируются по всему миру 04:50Леус: снегопад в Москве побил рекорд 1980 года 04:20Отправила мать в больницу: Боня объяснила мотивы странного поступка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве капитально отремонтировали более 9 тысяч фасадов жилых домов

В Москве капитально отремонтировали более 9 тысяч фасадов жилых домов
21

Как специалисты восстанавливают фасады, рассказал Петр Бирюков.

С 2015 года власти российской столицы реализуют в городе одну из самых масштабных в мире программ капитального ремонта, которая включает в себя более 29 тысячи домов на общую площадь свыше 290 миллионов квадратных метров. С момента запуска проекта в Москве удалось восстановить более девяти тысяч фасадов жилых зданий.

Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он объяснил, как специалисты комплекса городского хозяйства приводят в порядок фасады в рамках программы капремонта.

"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются герметиком межпанельные швы. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", — отметил заместитель мэра Москвы.

Чиновник подчеркнул, что для ремонта фасадов зданий специалисты используют краски, которые обладают высокими паропроницаемыми свойствами. Это позволяет обеспечить устойчивость к воздействию влаги и надолго сохранить цвет.

Кроме того, для каждого типа фасада подбирается специальная технология, с помощью которой можно в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома. К примеру, кирпичные фасады обязательно подвергаются гидрофобизации. Современный метод обработки защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

Для капитального ремонта фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, специалисты используют полимерцементные смеси на армирующих сетках. Обновленный по такой технологии фасад может прослужить не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в рамках масштабной программы капремонта в Москве привели в порядок почти 90 домов в стиле модерн. К ним можно отнести знаменитые дом купца Лобачева, а также доходные дома графа Владимира Татищева и Ивана Шагурина.

Важно отметить, что к модернизации каждого объекта специалисты подходят трепетно, с учетом всех конструктивных особенностей. А современные технологии помогают им детально и бережно воссоздать все декоративные элементы и цвета.

22 ноября 2023, 11:20
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Черемушках появится квартал по программе комплексного развития территорий

В Черемушках появится квартал по программе комплексного развития территорий
На участке возведут жилье по реновации, социальные и коммерческие объекты. В районе Черемушки модернизируют неэффективно используемый участок площадью 4,78 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Более 100 новых электробусов появилось в Москве с начала осени

Более 100 новых электробусов появилось в Москве с начала осени
Всего жителей столицы обслуживают более 1300 экологичных машин. Столичный парк электробусов с начала осени пополнили более ста новых единиц техники.

Москвичей приглашают на выставки ко дню рождения МЦД

Москвичей приглашают на выставки ко дню рождения МЦД
Картины расскажут о работниках столичного общественного транспорта. Развитию транспортной сферы власти российской столицы уделяют приоритетное значение.

Парки Москвы приглашают на День матери

Парки Москвы приглашают на День матери
Мероприятия для детей и взрослых пройдут в 18 столичных парках. В этом году российская столица с размахом отметит один из самых семейных праздников – День матери.

Более 20 тысяч жителей ЮВАО переехали в квартиры по реновации

Более 20 тысяч жителей ЮВАО переехали в квартиры по реновации
Со старта программы в округе расселили 142 старых жилых дома. В Москве продолжается реализация программы реновации, запущенной в 2017 году главой столичного региона Сергеем Собяниным.

Выбор читателей

04/12ПндБольше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте 05/12ВтрКто будет вести "Голубой огонек-2024": названы пять известных имен 04/12ПндНарод разинул рты: Долина вышла в люди в необычном виде 04/12ПндСлегла после "Песни года": Кудрявцева вышла на связь с тревожным сообщением 04/12ПндПонурые и без Галкина*: Пугачеву сняли в кипрском кафе вместе с детьми 05/12ВтрНе откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом