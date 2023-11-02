Подготовка к зиме: в Москве установили контейнеры с противогололедным материалом

Контейнеры необходимы для оперативной обработки улиц в непогоду.



Москва вовсю готовится к зимнему сезону. Работы ведут специалисты комплекса городского хозяйства.

Важнейшая часть подготовки – обеспечение безопасности москвичей в холодный сезон. Для этого в преддверии наступления заморозков на улицах установили 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом.

Ярко-оранжевые контейнеры с белыми надписями находятся у остановок общественного транспорта, подземных переходов, социальных объектов и вокзалов.

Запас щебня нужен для оперативной обработки пешеходных зон, подходов к остановкам и социальным объектам, участкам торможения общественного транспорта. Противогололедный материал предотвращает возможность травмирования на обледенелых участках и вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Также в рамках подготовки к зиме прошла проверка более 60 тысяч пожарных гидрантов. Исправность оборудования контролируют весной и осенью с участием сотрудников Мосводоканала и столичного управления МЧС.

На гидрант устанавливают стендер, после чего открывают вентиль. Доказательством исправности служит высокое давление струи. Кроме того, контролируется отсутствие воды в стволе.

В комплексе городского хозяйства отметили, что на зимний режим работы переведен весь парк московской коммунальной техники. Для уборки улиц задействуют более 12 тысяч единиц техники.

В начале октября к зиме начали готовить московские фонтаны. После их отключения начинается промывка специальным раствором чаши и скульптуры и демонтаж технического оборудования и фонаря подводной подсветки. Затем специалисты приступают к консервации объекта. При наличии проблем чинят или меняют насосное оборудование, проводят профилактический ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики.

Ранее дороги, тротуары и внутридворовые территории Москвы промыли специальным очищающим шампунем. С проезжей части и пешеходных зон убрали загрязнения, в том числе мазутные и масляные пятна, которые трудно смыть водой. Раствор не содержит щелочей и кислот, поэтому безопасен для людей, почвы и зеленых насаждений.