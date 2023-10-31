В Москве отреставрируют дом купца Крупенникова

Здание 1912 года постройки занимает площадь 702 квадратных метра.

Москва – современный мегаполис, который может похвастаться богатым историческим наследием. К примеру, в городе сохранились около ста памятников деревянного зодчества. Власти относятся к подобным объектам с особым трепетом, поэтому проводят масштабную работу по их восстановлению. Для реставрации исторических построек привлекают, в том числе, инвесторов.

Всего за минувшие 12 лет в российской столице отреставрировали 26 памятников деревянного зодчества. Дом купца Крупенникова, расположенный в Денисовском переулке также будет восстановлен. Работами займется инвестор, которого определят по результатам открытых торгов.

Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, после реставрации победитель торгов приспособит здание 1912 года для использования. Кстати, оно признано объектом культурного наследия.

"Инвесторов приглашают на аукцион по продаже двухэтажного деревянного здания площадью 702 квадратных метра в Басманном районе столицы", – отметил Иван Щербаков.

Чиновник также подчеркнул, что подать заявку на участие в торгах можно до 7 ноября. Сам аукцион пройдет 17 ноября. После подписания договора купли-продажи инвестор получит охранное обязательство на исторический объект, расположенный по адресу: Денисовский переулок, дом №24.

К слову, на данный момент здание не эксплуатируется. В рамках реставрации требуется проверить его фундамент и устранить повреждения. Кроме того, в доме купца Крупенникова необходимо заменить коммуникации.

Инвестору также предстоит заняться восстановлением красочного слоя фасадов и сохранением элементов внешнего декоративного убранства. Частично сохранились декоративные украшения и лестница с коваными перилами и метлахской плиткой начала ХХ века.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что инвесторы восстановят два исторических здания в Москве: дом скульптора Андреева в Большом Афанасьевском переулке и дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке. Работы будут проведены в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год".