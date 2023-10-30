Инвесторы восстановят два исторических здания в Москве

Работы будут проведены в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год".

В российской столице создана благоприятная среда для инвесторов. В частности, в городе с 2012 года действует льготная программа для арендаторов объектов культурного наследия. Она позволяет победителям открытых торгов провести работы по реставрации и в дальнейшем арендовать восстановленные здания по ставке один рубль за квадратный метр площади объекта недвижимости в год.

Значительно сэкономить денежные средства также смогут инвесторы, которые взяли в аренду дом скульптора Андреева в Большом Афанасьевском переулке и дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке. Они проведут реставрацию объектов в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год".

Результаты торгов раскрыл заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, инвесторы арендовали два исторических здания общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров сроком на 49 лет.

"Один из них расположен в центре, другой — на юго-востоке столицы. В течение пяти лет победители аукционов должны отреставрировать здания, после чего смогут перейти на льготную ставку арендной платы", – уточнил Владимир Ефимов.

Дом, в котором в 1900–1932 годах жил скульптор Николай Андреев состоит из трех объектов недвижимости общей площадью свыше 800 квадратных метров. А дом купца Виноградова считается образцом деревянного зодчества конца XIX века. Площадь памятника архитектуры превышает 530 квадратных метров.

Кроме того, в 2023 году по программе "1 рубль за квадратный метр в год" был отреставрирован доходный дом Григория Горбунова, расположенный в районе Преображенское. Здание площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров было построены в 1905 году.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, подчеркнул, что инвестор разместил в отремонтированном историческом доме офисы и гостиницу, перейдя на льготную ставку аренды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что льготной программой пользуются уже более 40 инвесторов, которым совокупно удалось сэкономить более 5,5 миллиарда рублей.