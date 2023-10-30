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Пятница 24 ноября

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Инвесторы восстановят два исторических здания в Москве

Инвесторы восстановят два исторических здания в Москве
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Работы будут проведены в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год".

В российской столице создана благоприятная среда для инвесторов. В частности, в городе с 2012 года действует льготная программа для арендаторов объектов культурного наследия. Она позволяет победителям открытых торгов провести работы по реставрации и в дальнейшем арендовать восстановленные здания по ставке один рубль за квадратный метр площади объекта недвижимости в год.

Значительно сэкономить денежные средства также смогут инвесторы, которые взяли в аренду дом скульптора Андреева в Большом Афанасьевском переулке и дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке. Они проведут реставрацию объектов в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год".

Результаты торгов раскрыл заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, инвесторы арендовали два исторических здания общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров сроком на 49 лет.

"Один из них расположен в центре, другой — на юго-востоке столицы. В течение пяти лет победители аукционов должны отреставрировать здания, после чего смогут перейти на льготную ставку арендной платы", – уточнил Владимир Ефимов.

Дом, в котором в 1900–1932 годах жил скульптор Николай Андреев состоит из трех объектов недвижимости общей площадью свыше 800 квадратных метров. А дом купца Виноградова считается образцом деревянного зодчества конца XIX века. Площадь памятника архитектуры превышает 530 квадратных метров.

Кроме того, в 2023 году по программе "1 рубль за квадратный метр в год" был отреставрирован доходный дом Григория Горбунова, расположенный в районе Преображенское. Здание площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров было построены в 1905 году.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, подчеркнул, что инвестор разместил в отремонтированном историческом доме офисы и гостиницу, перейдя на льготную ставку аренды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что льготной программой пользуются уже более 40 инвесторов, которым совокупно удалось сэкономить более 5,5 миллиарда рублей.

30 октября 2023, 13:33
Фото М. Денисова. Mos.ru
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