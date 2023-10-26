Возле станции "Проспект Вернадского" БКЛ метро благоустроили территорию

Специалисты расширили пешеходную зону и организовали новые парковочные места.

В марте 2023 года в Москве открылась самая протяженная кольцевая линия метро в мире – Большая кольцевая линия, – объединяющая 70 километров путей, три электродепо и 31 станцию, около которых власти российской столицы активно проводят благоустройства. Таким образом жители города получают не только удобный транспорт, но и новые точки притяжения.

Так, в ходе работ возле станции "Проспект Вернадского" БКЛ метро были учтены потребности как автолюбителей, так и пешеходов. В частности, специалисты комплекса городского хозяйство оборудовали на участке новые парковочные места, а также расширили пешеходную зону.

О завершении благоустройства территории около станции сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, власти стремились сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов к новой станции и парку имени 50-летия Октября.

"В 2020–2021 годах в рамках первого этапа обновили улицы Коштоянца и Семенова-Тян-Шанского, часть улицы Михаила Певцова, участок проспекта Вернадского перед бизнес-центром "Вернадский". На втором этапе в зону благоустройства вошла улица Удальцова", – отметил чиновник.

Так, на улице Удальцова появились три светофора. Там же установлены два новых наземных перехода с опорами контрастного освещения. Всего на прилегающей к станции метро "Проспект Вернадского" территории специалисты установили около 130 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.

Кроме того, они обновили дорожное и тротуарное покрытие. Общая площадь пешеходной зоны после расширения тротуаров превысила 10,2 тысячи квадратных метров. В кабельную канализацию протяженностью 14,5 километра убрали воздушные провода – это позволило улучшить визуальный облик участка.

Территория стала удобней и для пассажиров городского наземного транспорта. В частности, они получили шесть современных остановочных павильонов с зарядными слотами и вайфаем. На финальном этапе работ специалисты провели озеленение – разбили газон общей площадью девять тысяч квадратных метров.