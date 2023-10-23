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Четверг 16 ноября

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"Коломенское" и ВДНХ приглашают москвичей на выставки

"Коломенское" и ВДНХ приглашают москвичей на выставки
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В музее-заповеднике "Коломенское" будут представлены работы Германа Орлова, на ВДНХ можно будет узнать о волонтерах Москвы.

Насыщенная культурная программа ждет посетителей музея-заповедника "Коломенское" с 1 ноября. Там открывается выставка работ профессора Московского архитектурного института Германа Орлова. Вплоть до 4 февраля 2024 года все желающие смогут насладиться сотней акварельных картин мастера. Также можно будет посмотреть несколько десятков предметов из коллекции "Белый камень".

Многие акварельные работы художника посвящены "Коломенскому". Они представляют из себя некое архитектурное исследование, побуждающее любопытного зрителя по-новому взглянуть на природу и памятники музея-заповедника, к слову, основанного ровно один век назад.

"В своих рисунках я допускал вольности, отступая от буквального правдоподобия, стирая случайные черты, переставляя деревья, убирая их, когда они мешали мне рассмотреть какое-либо сооружение. Вместе с 500-летними дубами, регулярными рядами яблоневых садов, аптекарским огородом и зарослями сирени архитектура выступает здесь единым явлением", —рассказал Герман Орлов.

Также все желающие могут посетить ВДНХ, где 25 октября стартует фотовыставка "Москва — столица добрый дел", посвященная столичным волонтерам. Информационные стенды не только покажут, но и расскажут о различных направлениях волонтерского движения.

К примеру, гости ВДНХ до 25 ноября смогут узнать о деятельности зооволонтеров, помогающим животным в приютах. Также на фотовыствке представлены помощники на национальном чемпионате "Абилимпикс".

Интерес горожан может привлечь снимок волонтера во время акции "Линия памяти" на Крымской набережной парка искусств "Музеон". Без внимания не останется и история добровольца в сфере общественной безопасности на мастер-классе по альпинистской подготовке в рамках проекта "Время добра".

Один из стендов посвящен социальному направлению московского волонтерства. Например, посетители ВДНХ смогут узнать, как городские помощники разносят продукты для пожилых и маломобильных горожан. А на другом снимке запечатлен доброволец, помогающий создавать картины для подопечных социальных учреждений столицы.

23 октября 2023, 15:02
Фото: Киселев Сергей / Агентство "Москва"
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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