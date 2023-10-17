Началось сооружение основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон

Переправа готова на 15%.



Пешеходный мост через Нагатинский затон протянется на 220 метров. Он свяжет Коломенскую и Корабельную улицы.

Переправа позволит местным жителям удобнее добираться до транспортных и административных объектов, расположенных на другом берегу. На середину октября сооружение готово на 15%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К строительству приступили в феврале этого года, контрактный срок завершения работ – ноябрь 2024-го", – уточнил он.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что мост спроектирован по принципу фермы инженера Фенка. Сверху объект будет напоминать полумесяц.

Объект оборудуют архитектурной подсветкой. Центральная часть станет общественным пространством. На мосту будут пешеходная и велосипедная полосы шириной 4,5 и два метра соответственно.

По словам Загрутдинова, переправа сделает удобнее передвижение от станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) к планируемым жилым кварталам. Жители будут экономить в пути 30-40% времени.

В районе будущего моста благоустроят набережную вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона. Там создадут место для отдыха и прогулок, установят лавочки, разобьют газоны, клумбы и кустарники. Общественное пространство станет продолжением маршрута от Коломенской набережной.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект пешеходного моста через Москву-реку протяженностью 300 метров. Сооружение свяжет набережные Тараса Шевченко и Пресненскую, улучшит транспортную доступность делового центра "Москва-Сити", станций метро, Московского центрального кольца и центральных диаметров (МЦД). Прилегающую территорию благоустроят.

В середине сентября в центре Москвы смонтировали пролетное строение 54-метрового моста между островом Балчуг и Крымской набережной. Сооружение станет частью нового пешеходного маршрута.

В июле на кадастровый учет поставили мост через затон Новинки. Переправа соединила набережную Марка Шагала с проектируемым проездом №4062.

