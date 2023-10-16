Музейный город ВДНХ приглашает москвичей на выставки

Гости ВДНХ смогут узнать историю от первых печатных книг до космических ракет.

На территории главного выставочного комплекса страны действует Музейный город ВДНХ, который является самым большим объединением музеев в мире. Его посетители могут узнать об истории России в мельчайших подробностях, познакомиться с важнейшими достижениями страны в науке, промышленности и искусстве, а также посмотреть многочисленные экспозиции: от первых печатных книг до космических ракет.

Например, в центре "Космонавтика и авиация" представлены базовый блок и модули орбитального комплекса "Мир". Также на территории крупнейшего космического музейного комплекса России действует постоянная экспозиция "Авиация. Мечты о полете", которая объединяет более 90 макетов отечественных самолетов, а также мультимедийные объекты.

Посетители центра смогут увидеть легендарный биплан У-2, сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144, самый большой в мире турбовинтовой транспортник Ан-22,первый советский пассажирский реактивный самолет Ту-104, самолет-амфибию Бе-200, а также модель кабины современного российского авиалайнера МС-21 и другие аппараты.

Интерактивный музейный комплекс "Буран" представляет особый интерес, ведь он расположен внутри полноразмерного испытательного макета орбитального корабля "Буран БТС-001". Также посетителям ВДНХ стоит обратить внимание на макет ракеты-носителя "Восток", который 12 апреля 1961 года вывел на орбиту Земли космический корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту.

Любителей автомобилей больше заинтересует Музей гаража особого назначения ФСО России. Там, в частности, хранится автомобиль Aurus Senat Limousine, который участвовал в церемонии инаугурации президента РФ в мае 2018 года, а также советский семиместный лимузин ЗИС-101.

Визуализация первой русской типографии книгопечатника Ивана Федорова доступна в музее славянской письменности "Слово". Москвичи также смогут увидеть точные копии первых печатных учебников. А о первом советском "Оскаре" все желающие смогут узнать в Музее кино, частью которого является научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна.

Кроме того, 4 ноября на ВДНХ откроется Международная выставка-форум "Россия", на которой будут представлены главные достижения различных отраслей нашей страны. Посетить ее можно будет до 12 апреля 2024 года.