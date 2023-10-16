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Среда 15 ноября

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Музейный город ВДНХ приглашает москвичей на выставки

Музейный город ВДНХ приглашает москвичей на выставки
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Гости ВДНХ смогут узнать историю от первых печатных книг до космических ракет.

На территории главного выставочного комплекса страны действует Музейный город ВДНХ, который является самым большим объединением музеев в мире. Его посетители могут узнать об истории России в мельчайших подробностях, познакомиться с важнейшими достижениями страны в науке, промышленности и искусстве, а также посмотреть многочисленные экспозиции: от первых печатных книг до космических ракет.

Например, в центре "Космонавтика и авиация" представлены базовый блок и модули орбитального комплекса "Мир". Также на территории крупнейшего космического музейного комплекса России действует постоянная экспозиция "Авиация. Мечты о полете", которая объединяет более 90 макетов отечественных самолетов, а также мультимедийные объекты.

Посетители центра смогут увидеть легендарный биплан У-2, сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144, самый большой в мире турбовинтовой транспортник Ан-22,первый советский пассажирский реактивный самолет Ту-104, самолет-амфибию Бе-200, а также модель кабины современного российского авиалайнера МС-21 и другие аппараты.

Интерактивный музейный комплекс "Буран" представляет особый интерес, ведь он расположен внутри полноразмерного испытательного макета орбитального корабля "Буран БТС-001". Также посетителям ВДНХ стоит обратить внимание на макет ракеты-носителя "Восток", который 12 апреля 1961 года вывел на орбиту Земли космический корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту.

Любителей автомобилей больше заинтересует Музей гаража особого назначения ФСО России. Там, в частности, хранится автомобиль Aurus Senat Limousine, который участвовал в церемонии инаугурации президента РФ в мае 2018 года, а также советский семиместный лимузин ЗИС-101.

Визуализация первой русской типографии книгопечатника Ивана Федорова доступна в музее славянской письменности "Слово". Москвичи также смогут увидеть точные копии первых печатных учебников. А о первом советском "Оскаре" все желающие смогут узнать в Музее кино, частью которого является научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна.

Фото: mos.ru

Кроме того, 4 ноября на ВДНХ откроется Международная выставка-форум "Россия", на которой будут представлены главные достижения различных отраслей нашей страны. Посетить ее можно будет до 12 апреля 2024 года.

16 октября 2023, 11:13
Фото Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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