Как Москва сохраняет наследие Льва Кекушева

Особняки на Пятницкой, Остоженке и Поварской и другие восстановленные творения знаменитого архитектора в Москве – в материале "Дни.ру".

В 2022 году исполняется 160 лет со дня рождения архитектора Льва Кекушева, который занимает особое место в истории архитектуры Москвы. В столице 37 его построек, многие из них имеют фирменный знак — барельефы или скульптуры льва. Говоря об архитектуре особняков Кекушева, отмечают и сложность объемного построения, и мозаики, и фигурные оконные рамы, резные двери и кованые металлические ограждения. Часть произведений является объектами культурного наследия.

В течение последних 10 лет у построек Льва Кекушева началась новая жизнь – благодаря масштабной реставрации памятников. За это время восстановлены многие творения архитектора и адаптированы для современного использования. В его зданиях располагаются и посольства, и административные учреждения, а также жилые и коммерческие помещения.

"Лев Кекушев, несомненно, великий мастер московского модерна. В столице сохранилось немало его работ, которым присущи своеобразный шарм, незаурядность, красота и утонченность", – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2013 году, например, был восстановлен особняк Коробкова на Пятницкой улице. Зданию вернули исторический облик. Специалисты отреставрировали эркер второго этажа с куполом и кровлей, воссоздали скульптурный и лепной декор фасада, внутри отреставрировали настенную и потолочную лепнину, вернули первоначальный вид парадному холлу с мраморной лестницей и лепным потолком.

Кстати, особняк Коробкова в 2015 году номинировали на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация". В этом здании на сегодняшний день находится посольство Республики Гана.

В 2017 году отреставрировали особняк Миндовского, построенный на Поварской улице в 1903-м. Специалисты восстановили оригинальную планировку, утраченные элементы интерьеров и фасадов, потолочную лепнину, монументальную живопись и витражи, воссоздали лепные барельефы орлов в холле первого этажа, оконный витраж на площадке между этажами, балконные двери второго этажа северного фасада, уникальный радиатор 1903 года и исторические осветительные приборы в тамбуре главного входа.

Этот особняк в 2019 году стал лауреатом конкурса "Московская реставрация", который проводит правительство столицы. Скоро в это здание переедет посольство Новой Зеландии.

Восстановлен и дом Быкова, построенный на 2-й Брестской в 1909-м. В 2009 году в здании произошел пожар, который уничтожил кровлю и часть деревянных перекрытий, повредил интерьеры. Выгорела часть четвертого этажа. В 2016-м специалисты приступили к реставрации строения.

Здесь усилили несущие стены, перекрытия на первом этаже и в подвале, раскрыли поздние закладки дверных и оконных проемов, отреставрировали одну из двух парадных лестниц (вторую воссоздали по архивным фотографиям), эркеры, венчающие карнизы, аттики и парапеты, восстановили оконные проемы и лепной декор.

Также был приведен в порядок единственный деревянный особняк в стиле модерн 1903 года постройки. Речь идет об особняке Носова на Электрозаводской улице. В настоящий момент здание занимают молодежный историко-культурный центр "Особняк Носова" и филиал Российской государственной библиотеки для молодежи.

Сейчас в Москве реставрируют здание химической лаборатории Императорского Московского технического училища на 2-й Бауманской улице, ремонтируют доходный дом Бочаровых на Гоголевском бульваре, а также здание на Красноармейской, которое занимает ресторане Скалкина. Все эти постройки – работы архитектора Льва Кекушева.

За последние 11 лет в Москве было восстановлено свыше 1,7 тысячи памятников. В настоящий момент работы ведутся более чем на 500 разных объектах.