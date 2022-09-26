Как Москва сохраняет наследие Льва Кекушева

Наследство Пускепалиса Орлова объявила о беременности Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
партнеры
Понедельник
26 сентября
Лента новостей
19:51
Вперед за грибами! Куда отправиться на "тихую охоту" в Подмосковье
19:43
Гадкие происки Маркл: тяжелобольную Миддлтон накрыл приступ удушья
18:36
"Заключение нового брака": 84-летняя Федосеева-Шукшина принимает поздравления
18:29
Родила и бросила: многодетную звезду "Универа" постигла тяжелая участь
17:12
"Омертвление тканей и инфекция": врач предсказал Зеленскому потерю органа
16:38
"Долго не отпускали": проводы отмучившегося Краско растянулись на все выходные
16:09
Без сознания: жизнь разрезанного Солнцева висит на волоске
15:36
Звери! Почерневшего Диброва нашли в другой стране с окровавленным лицом
15:02
Доронина избавилась от двойни, а вторая жена подарила дочерей: личная жизнь Олега Басилашвили
14:56
"Смелее, Алина": Неопытная Загитова показала грудь женатому мужчине
14:56
Сына Высоцкой и Кончаловского нашли с перекошенным лицом
14:49
"Мозг начинает паниковать": обезображенная Седокова взвыла из-за болезни
14:48
На трассе Курган – Тюмень разбился мотоциклист
14:40
Во Владивостоке подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета
14:25
В Ярославской области в аварии погибли четыре человека
14:14
Как получить перерасчет за ЖКХ: объяснил эксперт
14:14
"К сожалению, умерла": безответственный Ургант не уследил за дочкой
14:10
В ХМАО произошел пожар на складе отходов лесного производства
13:27
Беременная Орлова с глубоким вырезом покрутила перед подписчиками животом
13:05
"Пять месяцев не было и опять": страдающая от боли Кудрявцева призналась в недуге
12:52
Вооруженное нападение на школу в Ижевске: главное
12:23
“С ровесником сына”: Сябитова захотела ласки молодых мальчиков
12:04
"Превратилась в шоу": ущемленный Крид публично оплевал Ивлееву
11:22
Ради внучки Сябитовой пришлось устроиться на вахту: Пашет без продыха
11:08
Есть погибшие: в Ижевске произошла стрельба в школе
11:01
"Виталий, спасибо": тихая дочь Якубовича огорошила фотографией с колыбелью
11:01
Меньше миллиона: в Подмосковье нашли дешевые квартиры
10:13
"По полной программе": специально привезенный в Москву дорогущий прибор спасает вдову Этуша
09:49
Россиянам предложили способ снижения налога на жилье
09:45
"Лобовое столкновение": уснувший за рулем Пригожин рассказал о страшной аварии
09:21
"Платят в конверте": продюсер обнародовал гонорары Героя Украины Софии Ротару в Москве
09:10
Квартир без отделки стало больше на 62%
08:45
"Сложно": замученная Тодоренко уехала из дома не одна
06:27
Когда Европа закрыта: куда отправятся россияне отмечать Новый год 2023
04:12
Врач предупредил россиян об опасности сухого воздуха из-за отопления в квартире
02:16
Необычный малыш: блогер снял на видео сахалинского тюленя-альбиноса
00:02
День Корнилия: что нельзя делать 26 сентября
23:01
Как в России получить "чужую пенсию" законно
22:22
Ламповый, любимка, коворкинг: почему популярные слова режут слух
20:20
"Да, на погосте": Конкина доставили на кладбище в свечах и розах
20:14
"Ахо бланко": Елена Проклова поделилась рецептом вкуснейшего чесночного супа
18:54
"Ребенка больше нет": брошенная Лепсом Барановская вынесла сущий ад
18:16
Прозябающая в нищете с детьми Климова спряталась от органов опеки: Впереди суд
17:22
"Мы вместе": Сблизившийся с колоритным самцом Лазарев раскрыл свои предпочтения
16:59
"Кина не будет": свинтившая под шумок патриотка Пересильд решила не возвращаться
16:29
"Пора сваливать!": пойманную с пожитками Собчак пнули далеко и надолго
15:19
"Со святыми упокой": пикантная шалость на крыше унесла Шаляпина на тот свет
15:07
Изуродованный сын Яковлевой вывалил друзьям яички с кулак: Отрезают уже
14:04
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
12:45
Всполошившая детдом Бузова прижала к груди сына и дочь: Мои
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
Изуродованный сын Яковлевой вывалил друзьям яички с кулак: Отрезают уже
"Кина не будет": свинтившая под шумок патриотка Пересильд решила не возвращаться
"Со святыми упокой": пикантная шалость на крыше унесла Шаляпина на тот свет
"Он это заслужил": Проскурякова родила Николаеву от другого
"Мы вместе": Сблизившийся с колоритным самцом Лазарев раскрыл свои предпочтения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Как Москва сохраняет наследие Льва Кекушева

Как Москва сохраняет наследие Льва Кекушева

Особняки на Пятницкой, Остоженке и Поварской и другие восстановленные творения знаменитого архитектора в Москве – в материале "Дни.ру".
прочитано 116 раз

В 2022 году исполняется 160 лет со дня рождения архитектора Льва Кекушева, который занимает особое место в истории архитектуры Москвы. В столице 37 его построек, многие из них имеют фирменный знак — барельефы или скульптуры льва. Говоря об архитектуре особняков Кекушева, отмечают и сложность объемного построения, и мозаики, и фигурные оконные рамы, резные двери и кованые металлические ограждения. Часть произведений является объектами культурного наследия.

ПО ТЕМЕ

Что открылось этим летом в парках Москвы

Возле станции Москва-Товарная отреставрируют водонапорную башню XIX века

В течение последних 10 лет у построек Льва Кекушева началась новая жизнь – благодаря масштабной реставрации памятников. За это время восстановлены многие творения архитектора и адаптированы для современного использования. В его зданиях располагаются и посольства, и административные учреждения, а также жилые и коммерческие помещения.

"Лев Кекушев, несомненно, великий мастер московского модерна. В столице сохранилось немало его работ, которым присущи своеобразный шарм, незаурядность, красота и утонченность", – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2013 году, например, был восстановлен особняк Коробкова на Пятницкой улице. Зданию вернули исторический облик. Специалисты отреставрировали эркер второго этажа с куполом и кровлей, воссоздали скульптурный и лепной декор фасада, внутри отреставрировали настенную и потолочную лепнину, вернули первоначальный вид парадному холлу с мраморной лестницей и лепным потолком.

Кстати, особняк Коробкова в 2015 году номинировали на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация". В этом здании на сегодняшний день находится посольство Республики Гана.

В 2017 году отреставрировали особняк Миндовского, построенный на Поварской улице в 1903-м. Специалисты восстановили оригинальную планировку, утраченные элементы интерьеров и фасадов, потолочную лепнину, монументальную живопись и витражи, воссоздали лепные барельефы орлов в холле первого этажа, оконный витраж на площадке между этажами, балконные двери второго этажа северного фасада, уникальный радиатор 1903 года и исторические осветительные приборы в тамбуре главного входа.

Этот особняк в 2019 году стал лауреатом конкурса "Московская реставрация", который проводит правительство столицы. Скоро в это здание переедет посольство Новой Зеландии.

Восстановлен и дом Быкова, построенный на 2-й Брестской в 1909-м. В 2009 году в здании произошел пожар, который уничтожил кровлю и часть деревянных перекрытий, повредил интерьеры. Выгорела часть четвертого этажа. В 2016-м специалисты приступили к реставрации строения.

Здесь усилили несущие стены, перекрытия на первом этаже и в подвале, раскрыли поздние закладки дверных и оконных проемов, отреставрировали одну из двух парадных лестниц (вторую воссоздали по архивным фотографиям), эркеры, венчающие карнизы, аттики и парапеты, восстановили оконные проемы и лепной декор.

Также был приведен в порядок единственный деревянный особняк в стиле модерн 1903 года постройки. Речь идет об особняке Носова на Электрозаводской улице. В настоящий момент здание занимают молодежный историко-культурный центр "Особняк Носова" и филиал Российской государственной библиотеки для молодежи.

Сейчас в Москве реставрируют здание химической лаборатории Императорского Московского технического училища на 2-й Бауманской улице, ремонтируют доходный дом Бочаровых на Гоголевском бульваре, а также здание на Красноармейской, которое занимает ресторане Скалкина. Все эти постройки – работы архитектора Льва Кекушева.

За последние 11 лет в Москве было восстановлено свыше 1,7 тысячи памятников. В настоящий момент работы ведутся более чем на 500 разных объектах.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: www.mos.ru
Автор: 26 сентября 2022, 19:37 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Долго не отпускали": проводы отмучившегося Краско растянулись на все выходные

Артист утонул
Шоу-бизнес

Без сознания: жизнь разрезанного Солнцева висит на волоске

Что случилось?
Шоу-бизнес

"Платят в конверте": продюсер обнародовал гонорары Героя Украины Софии Ротару в Москве

Сколько платят "хуторянке"
Шоу-бизнес

"Виталий, спасибо": тихая дочь Якубовича огорошила фотографией с колыбелью

Радостная весть

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Вперед за грибами! Куда отправиться на "тихую охоту" в Подмосковье
Во Владивостоке подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета
В ХМАО произошел пожар на складе отходов лесного производства
Есть погибшие: в Ижевске произошла стрельба в школе
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+