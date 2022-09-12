Что открылось этим летом в парках Москвы

В Москве приводят в порядок множество крупных парков: например, "Покровское-Стрешнево", "Кусково", "Битца" и "Яуза". В зеленых зонах появляются новые интересные объекты – поля для мини-гольфа, отреставрированный грот конца XVII – начала XIX века, новая лодочная станция.



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