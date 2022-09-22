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"Зеленая суббота": в Москве пройдет акция по обмену вещами для животных

"Зеленая суббота": в Москве пройдет акция по обмену вещами для животных

Очень важно, чтобы вещи были в чистом виде, без сильных повреждений и, разумеется, в рабочем состоянии.
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Власти Москвы уделяют большое внимание братьям нашим меньшим. В городе регулярно проходят различного рода экологические акции, направленные на помощь животным. Одна из них – "Зеленая суббота".

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Ежемесячная акция проходит с целью обмена вещами между гражданами. Тема мероприятия в наступающую субботу, 24 сентября, – домашние животные. Москвичи смогут поделиться предметами, необходимыми для питомцев.

Акция стартует в 11:00 на территории арт-квартала "Хохловка" по адресу Хохловский переулок, 7–9 (строение №2, вход № 3). Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы на своем телеграмм-канале.

"В этот раз горожане будут обмениваться аксессуарами для домашних питомцев, смогут сделать пожертвование в благотворительный фонд «Собаки, которые любят» и передать необходимые товары в приюты для животных", – говорится в сообщении ведомства.

Итак, желающие принять участие в акции "Зеленая суббота" могут принести с собой миски, игрушки, шлейки, ошейники, поводки, одежду, лежанки, домики, переноски, поилки, а также клетки для птиц и грызунов.

Кроме того, организаторы просят приносить запечатанный корм для животных с указанным сроком годности. Не лишними будут и наполнители, пеленки, бытовая химия для ухода за животными, а также средства от паразитов.

Очень важно, чтобы вещи были в чистом виде, без сильных повреждений и, разумеется, в рабочем состоянии. Принять участие в акции для питомцев можно до 15:00. Кстати, акция по обмену ненужными вещами проводится с апреля 2022 года. За это время москвичи уже успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в Москве начинается новый сезон акции "Музыка в метро". В рамках проекта столичная подземка станет для начинающих музыкантов площадкой, на которой можно заявить о себе и продемонстрировать таланты широкой публике.

Артисты, желающие выступить в подземке, могут отправлять анкеты с 20 сентября до 20 октября. Экспертам предстоит провести отбор участников. Музыканты пройдут открытое прослушивание, победители которого получат аккредитацию сроком на один год. Она позволит не только выступать на станциях метро Москвы, но и самостоятельно выбирать удобное время и площадку.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2022, 21:57 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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