На Хорошевском шоссе откроется центр "Московское долголетие"

К концу 2022 года власти российской столицы планируют открыть в районах города 70 клубов для пожилых людей.



Три года назад в российской столице начала работать программа развития центров "Московское долголетие". В рамках масштабного проекта власти начали форматировать действующие центры социальной защиты. Из них сделали современные и комфортные клубы для граждан уважаемого возраста. Престарелые москвичи могут прийти в новые заведения, чтобы найти новые знакомства, позаниматься в кружках или просто отдохнуть.

К концу 2022 года власти российской столицы планируют открыть в районах города 70 клубов для пожилых людей. Так, на Хорошевском шоссе после капремонта появится центр "Московское долголетие". Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе.

Руководитель ведомства Анна Яковлева подчеркнула, что проект капитального ремонта филиала "Хорошевский" центра социального обслуживания "Беговой" уже утвержден.

"Филиал центра социального обслуживания Хорошевского района расположен в нежилом пятиэтажном здании на первом этаже. В части наружных ремонтных работ будет заменена входная площадка, отремонтированы козырьки, установлены ограждения из нержавеющей стали", – отметила глава Москомэкспертизы.

В территориальном центре социального обслуживания после капитального ремонта будет размещен и центр "Московское долголетие". В частности, там обустроят актовый зал и многофункциональную спортивную зону, творческие мастерские, тихую гостиную и другие помещения.

В ходе работы специалисты намерены заменить покрытия полов на нескользящие, чтобы обеспечить безопасность граждан. Также в центре поставят новые окна и двери, смонтируют подвесные потолки, инженерные системы будут модернизированы. На входе в здание будет оборудована площадка с пандусами для маломобильных граждан. Также там установят системы передачи визуальной, звуковой и тактильной информации.

К слову, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столичном регионе активно развивается не только жилой фонд, но и социальная инфраструктура. По словам политика, строительство, а также ремонт социальных объектов способствуют повышению уровня жизни, качества и удобства городской среды.