В Москве заметили редчайших серых цапель

Птицы появились сразу в четырех природных парках города: в заказниках "Зеленоградский" и "Долгие пруды", а также в Битцевском лесу и Серебряном бору.



В российской столице расположено большое количество природных парков с богатой флорой и фауной. Лесными обитателям Москвы являются не только белочки и небольшие птички. Прогуливаясь по зеленым зонам, жители и гости города могут встретить даже краснокнижных животных. Их учетом и фиксацией занимаются специалисты Мосприроды.

Особенно ценно для них наткнуться на представителей фауны, которые в столице встречаются крайне редко и даже занесены в Красную книгу Москвы. К примеру, недавно сотрудникам ведомства удалось зафиксировать перелетных серых цапель.

Птиц заметили сразу в четырех природных парках города: в заказниках "Зеленоградский" и "Долгие пруды", а также в Битцевском лесу и Серебряном бору. Примечательно, что серая цапля практически не встречается в Москве, поэтому в Красной книге столицы она обозначена под нулевой категорией редкости.

Долгое время ученые полагали, что птицы просто исчезла из города. Зимовать они отправляются в страны Африки. Перелет начинаются в октябре. Дальние расстояния серые цапли преодолевают на большой высоте в ночное время суток.

Остановки для отдыха серые цапли делают лишь по утрам, однако могут остаться зимовать в средней полосе. Рацион питания у краснокнижных птиц довольно богатый. В основном они питаются рыбой, однако не откажутся и от крупных насекомых или грызунов. В качестве лакомства могут выбрать лягушек и даже змей.

К слову, с наступлением зимнего сезона оставшиеся в Москве животные начнут испытывать серьезные проблемы с пищей. Самостоятельно добыть еду птичкам и белочкам станет практически невозможно. И в этом случае им на помощь придут неравнодушные граждане.

Как ранее сообщали "Дни.ру", в российской столице проводится акция "Листопад добрых дел". Запущенный в начале сентября экологический проект продлится до конца октября. Организатором выступает Мосприрода.

В рамках акции москвичи могут смастерить кормушки для зимующих грызунов и птиц, а также заготовить корма. Кроме того, помочь природе родного города можно, приняв участие в уборках парков.