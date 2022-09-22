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Какие ЗАГСы Москвы будут работать на новогодних каникулах

Какие ЗАГСы Москвы будут работать на новогодних каникулах

Ведущие готовят для праздничных регистраций уникальные тексты, соответствующие тематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу торжества.
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Многие люди специально планируют торжественные события на праздничные даты, чтобы совместить сразу два радостных события. У жителей столицы, к примеру, есть возможность совместить свадьбу и Новый год. Посетить ЗАГСы они смогут даже во время каникул.

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Дворцы бракосочетаний будут работать для москвичей с 4 по 7 января 2023 года. Примечательно, что профильные учреждения уже начали принимать заявления от пар для организации будущих свадеб. Об этом рассказала Управлении ЗАГС Москвы.

По данным пресс-службы ведомства, с 4 по 7 января в городе для молодоженов будут открыты дворцы бракосочетания № 1, 4 и 5, а также Кутузовский отдел ЗАГС. К слову, раньше 7 января было выходным днем, однако власти увидели востребованность этой даты для торжественных мероприятий.

"В Рождество для пар будут открыты Дворец бракосочетания № 1 и Кутузовский отдел ЗАГС. Проводить церемонии в праздничные даты — большая ответственность: наши ведущие готовят для таких регистраций уникальные тексты, соответствующие тематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу сказочного торжества», — рассказали в пресс-службе ведомства", – говорится в сообщении пресс-службы.

Так, 4 и 6 января гостей примут дворцы бракосочетаний №4 и 5, а в оставшиеся дни церемонии будут проходить в остальных обозначенных учреждениях.

Кстати, в минувшие новогодние праздники в Москве состоялось 170 свадеб. 40 пар заключили узы брака в Рождество. Сегодня подать соответствующее заявление можно онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГСа.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что территорию Дворца бракосочетаний №4 в Москве украсили новые арт-объекты. Он открылся год назад после капитального ремонта. Здание располагается в Савеловском районе столицы, по адресу улица Бутырская, дом №17.

Об установке новых арт-объектов около самого большого дворца бракосочетаний города рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС. По данным ведомства, благоустроенную территорию здания украсили сразу три зоны для фотосессий.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 22 сентября 2022, 21:18 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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