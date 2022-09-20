В Москве стартует проект "Музыка в метро"

Организаторы уже начали прием заявок от музыкантов, желающих выступить в метро.

Метро Москвы сегодня – это не просто высокотехнологичная и комфортабельная подземная система поездов, станций и депо, обеспечивающая связь между всеми районами города. Метро Москвы сегодня – это главная транспортная артерия, ставшая местом притяжения граждан благодаря уникальным традициям.

Уже который год столичная подземка дает возможность начинающим музыкантам заявить о себе и продемонстрировать таланты на широкую аудиторию. Для этого в городе проводится проект "Музыка в метро".

Новый сезон стартует совсем скоро, а прием заявок уже начался. Артисты, желающие выступить в подземке, могут отправлять анкеты с 20 сентября до 20 октября. Организаторами конкурса выступают столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также Московский международный дом музыки.

Экспертам предстоит провести отбор участников. Музыканты пройдут открытое прослушивание, победители которого получат аккредитацию сроком на один год. Она позволит не только выступать на станциях метро Москвы, но и самостоятельно выбирать удобное время и площадку.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, традиция, заложенная в столичной подземке, нравится не только музыкантам, но и пассажирам.

"Стартует новый сезон проекта “Музыка в метро”, который нравится и пассажирам, и участникам. Начинающие музыканты могут заявить о себе и поделиться своим творчеством с большой аудиторией. А для пассажиров это возможность отвлечься и послушать музыку в дороге", – рассказал чиновник.

Важно отметить, что артисты выступают во внепиковые часы, чтобы не мешать пассажиропотоку. При этом они не могут превышать норму громкости в 75 децибел. На сегодняшний день в проекте "Музыка в метро" задействованы уже 245 коллективов и музыкантов, которые выступают на 32 площадках без ограничений по репертуару.

Кстати, недавно в столичной подземке запустили акцию "Россия в объективе". Тематический поезд ходит по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Как ранее сообщали "Дни.ру", в вагонах представлены изображения регионов нашей страны и любопытные факты о местности.