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В Новой Москве построят дорогу районного значения

В Новой Москве построят дорогу районного значения

Проект предусматривает установку автобусных остановок, организацию парковки для большегрузов, а также карманов для транспортных средств и стоянки для такси около железнодорожной платформы "Остафьево".
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Темпы развития столичной транспортной системы просто впечатляют. В городе постоянно строятся новые и ремонтируются действующие дорожные пути. Сегодня каждый район Москвы опутан широкой сетью улиц, которые обеспечивают трафик многомиллионного мегаполиса. Приоритетом для властей остается безопасность и комфорт участников дорожного движения.

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Так, в Новой Москве построят дорогу районного значения. Как отметила руководитель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева, проект строительства улицы уже согласован.

Его реализуют по адресу: городской округ Подольск, поселения Рязановское, Воскресенское, Щербинка. Концепция предполагает не только прокладку новой улицы районного значения, но и благоустройство пруда, а также строительство контрольно-пропускных пунктов и переустройство электрических сетей.

Дорога будет проложена от улицы Южная до Залинейного переулка в Щербинке, она будет иметь выезды на Варшавское шоссе. масштабный проект будет реализован в несколько этапов. Он предусматривает, в том числе, реконструкцию Залинейного переулка от Варшавского шоссе до пересечения с магистральной улицей Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево.

На данном участке обустроят разворотное кольцо для общественного транспорта. В рамках проекта работы будут проведены и на улице Южная. Кроме того, от трассы на деревню Яковлево до улицы Южная построят улицу местного значения.

Председатель Москомэкспертизы подчеркнула, что масштабный проект предусматривает установку автобусных остановок, организацию парковки для большегрузов, а также карманов для транспортных средств и стоянки для такси около железнодорожной платформы "Остафьево".

Также в проект входит прокладка велодорожек и тротуаров. Кроме того, специалисты намерены построить очистное сооружение поверхностного стока. Дополнительный проект позволит повести благоустройство Яшкиного пруда и территории вокруг него, а также модернизацию инженерных коммуникаций.

"Для обновления водоема в числе работ запланированы его осушение, очистка дна и формирование подводных откосов, с учетом нового берегоукрепления. Также специалисты высадят водные растения", – уточнила Анна Яковлева.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: pixabay.com
Автор: 24 ноября 2022, 13:45 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

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