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В Новой Москве построят детский сад на 350 мест

В Новой Москве построят детский сад на 350 мест

В здании площадью пяти тысяч квадратных метров разместятся 350 малышей, разделенных на 14 групп.
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В российской столице активно развивается система образования, в каждом районе города открываются школы и детские сады. Так, на территории ЖК "Первый Московский" начинают строить очередное дошкольное учреждение. Трехэтажный детский сад на 350 мест станет уже шестым по счету в составе жилого комплекса. Его возведут недалеко от тепличного комбината №1, в третьем микрорайоне поселения Московский.

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Столичный комитет государственного строительного надзора уже выдал соответствующие разрешительные документы. Об этом сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко. Он также подчеркнул, что на данном участке позже появится школа.

"Застройщику выдано разрешение на строительство трехэтажного здания дошкольного учреждения, которое расположится на участке, где в будущем также построят школу на 1100 мест и новые корпуса жилого комплекса", – отметил глава Мосгосстройнадзора.

В здании площадью пяти тысяч квадратных метров разместятся 350 малышей, разделенных на 14 групп. На первом этаже специалисты оборудуют пост охраны, медицинский блок и кухню, а также комнаты для четырех групп. Еще пять разместятся на втором этаже. Оставшиеся пять будут находиться на третьем этаже. Там же организуют физкультурный зал и кабинет логопеда.

Во дворе дошкольного учреждения проведут благоустройство и озеленение. На территории оборудуют общую спортивную зону и игровые площадки для каждой группы. Вокруг них высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

При строительстве и отделке здания специалисты намерены использовать экологически чистые материалы, соответствующие всеми современными требованиями безопасности.

"Детский сад станет шестым дошкольным образовательным объектом в жилом комплексе. Девелопер в рамках проекта уже построил и открыл пять детских садов на 1310 мест и три школы на 2750 мест",

— уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По ее словам, в ходе благоустройства территорию жилого комплекса объединят в город-парк с авторским ландшафтным дизайном, а также внутренними дворами без автомобилей и площадками для отдыха местных жителей.

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Автор: 22 ноября 2022, 12:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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