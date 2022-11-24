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На территории около строящейся станции "Рижская" БКЛ продолжается благоустройство

На территории около строящейся станции "Рижская" БКЛ продолжается благоустройство

Участок Рижской площади, где проходят работы по благоустройству, является островком посреди проезжей части. Под ним проходят коммуникации строящейся станции БКЛ.
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Крупнейшим проектом столичного метростроения является Большая кольцевая линия длиной более 70 километров. На конечном этапе она объединит 31 станцию, 22 из которых уже принимают пассажиров, а также три электродепо. Параллельно со строительством остановочных пунктов специалисты занимаются благоустройством возле станций.

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В Москве продолжается благоустройство территории около строящейся станции "Рижская" БКЛ метро. Работы по укладке гранитной плитки уже подходят к концу. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Укладка гранитной плитки выполнена на 95 процентов — всего выложено около трех тысяч квадратных метров натурального камня. Рисунок мощения выполнен в виде параллелограммов, выложенных из плитки размером 300 на 600 миллиметров трех оттенков серого цвета. Кроме того, подготовлены обширные геометрические пространства для высадки газона, а также павильоны для отдыха и защиты от осадков", — отметил чиновника.

Участок Рижской площади, где проходят работы по благоустройству, является островком посреди проезжей части. Под ним проходят коммуникации строящейся станции БКЛ. Туда же ведет выход из вестибюля подземки. Через него можно кратчайшим путем попасть к остановкам общественного транспорта.

На сегодняшний момент завершено подключение подводящих инженерных сетей возле станции. Кроме того, специалисты провели облицовку вентиляционных киосков. Они также организовали связь с действующим подземным пешеходным переходом, ведущим к зданию Рижского вокзала и наземному вестибюлю станции «Рижская» Калужско-Рижской линии метро.

Параллельно в рамках благоустройство проходит установка осветительных приборах. Весной 2023 года специалисты высадят деревья и кустарники, а также разобьют цветники и уложат газон на Рижской площади.

Сама станция БКЛ образует пересадочный узел с одноименной ОСТАНОВКОЙ Калужско-Рижской линии метро и платформой второго Московского центрального диаметра. Она входит в состав северо-восточного участка Большой кольцевой линии.

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Фото: mos.ru
Автор: 24 ноября 2022, 12:40 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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