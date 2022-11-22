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По программе реновации на Севанской улице построят жилой дом

По программе реновации на Севанской улице построят жилой дом

Многоэтажка площадью порядка 22 тысяч квадратных метров рассчитана на 234 квартиры.
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Власти российской столицы продолжают реализовывать масштабную программу реновации, которую в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Проект позволяет горожанам обменять свою квартиру в старом доме на жилплощадь в новостройке, получив при этом дополнительные бонусы.

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На улице Гарибальди построят три жилых корпуса по реновации

Очередной жилой дом по программе реновации построят в районе Царицыно, на Севанской улице (владение №60). Будущие жители получат возможность отдыхать в зеленых зонах, расположенных неподалеку, это Аршиновский парк и парк "Сосенки". Многоэтажка площадью порядка 22 тысяч квадратных метров рассчитана на 234 квартиры.

Их получат переселенные жители района Царицыно. Сам дом будет состоять из одно– и двухсекционного корпусов. Комитет государственного строительного надзора города Москвы уже выдал разрешение на строительство. Об этом рассказал руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

"Дом будет состоять из двух корпусов: односекционного и двухсекционного. Их общая площадь оставит около 22 тысяч квадратных метров. Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешение на строительство и может начинать работы", – отметил глава Мосгосстройнадзора.

Фасад дома с теплоизоляционной системой облицуют бетонной плиткой и керамогранитом. С внешней стороны здания установят корзины для кондиционеров. Лоджии застеклят. Вестибюли подъездов будут оборудованы комнатами для консьержей, а также колясочными.

На первых этажах новостройки расположатся объекты социально-бытовой сферы и необходимая инфраструктура: аптеки, кафе, магазины и единая диспетчерская служба. В доме будут установлены современные системы оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация, а также система охраны и видеонаблюдения.

В жилой части обустроят 234 квартиры с поной внутренней отделкой, соответствующей стандартам реновации. проект строительства предусматривает создание безбарьерной среды, к которой относятся широкие пешеходные дорожки, тактильная плитка, а также входные группы, установленные на одном на уровне с землей.

Игорь Войстратенко подчеркнул, что рядом с будущим жилым домом расположены не только две зеленые зоны, но и несколько школ и детских садов. Кроме того, во дворе будет проведено благоустройство. Там посадят деревья, кустарники, цветы, а также положат газон. На территории установят детскую и спортивную площадки.

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Фото: pixabay.com
Автор: 22 ноября 2022, 11:04 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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