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В Новой Москве построят детский сад на 200 мест

В Новой Москве построят детский сад на 200 мест

Глава Мосгосстройнадзор Игорь Войстратенко отметил, что в Москве уделяют особое внимание качеству работ на социальных объектах.
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Развитию системы образования в Москве отводят первостепенное значение, ведь подрастающее поколение – будущее нашей страны. Власти российской столицы активно строят в городе и капитально ремонтируют школы и дошкольные учреждения. Так, очередной детский сад появится в Новой Москве.

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Трехэтажное здание возведут в поселке Марьино в поселении Филимонковском. Оно сможет принять сразу восемь групп. Кроме того, в дошкольном учреждении оборудуют кабинеты для занятий, музыкальный и спортивный залы. Детский сад будет рассчитан на 200 малышей.

столичный комитета государственного строительного надзора уже выдал разрешение на строительство детского сада. Руководитель ведомства Игорь Войстратенко подчеркнул, что поселение Филимонковское нуждается в новой социальной инфраструктуре.

"В поселении Филимонковском строится несколько новых жилых микрорайонов, поэтому существующая социальная инфраструктура должна дополняться новыми объектами, в том числе образовательными учреждениями", — отметил Игорь Войстратенко.

Трехэтажное дошкольное учреждение займет площадь порядка трех тысяч квадратных метров. Для детей, разбитых на восемь групп, оборудуют класс для занятий иностранными языками, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок и пищеблок полного производственного цикла.

Малыши смогут заниматься физкультурой в спортивном зале, а утренники будут проходить в в зале для музыкальных занятий. Кроме того, специалисты проведут благоустройство территории вокруг детского сада.

Каждая группа получит собственную площадку с теневыми навесами. На территории образовательного учреждения установят спортивные тренажеры, урны, скамейки и фонари. Параллельно там высадят деревья, кустарники и цветники, а также разобьют газоны.

Глава Мосгосстройнадзор подчеркнул, что строительство детского сада будут строго контролировать инспекторы. После заявления застройщика о начале работы сотрудники ведомства составят индивидуальную программу проверок.

Игорь Войстратенко отметил также, что в Москве уделяют особое внимание качеству работ на социальных объектах. Так, к проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, которые займутся лабораторными исследованиями стройматериалов и конструкций здания.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Е. Самарина. Mos.ru
Автор: 21 ноября 2022, 13:44 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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