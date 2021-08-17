Завершилась реставрация исторического особняка в Милютинском переулке

Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Вторник
17 августа
Лента новостей
19:58
В Северной Осетии произошло массовое отравление детей
19:08
В Кемерове мотоциклист сбил женщину во дворе дома
18:46
"Это кошмар": Збруев вышел из себя от чудовищного скандала на сцене
18:29
"Вот это агрегат!": россияне ахнули при виде огромного полового органа Цискаридзе
18:05
"Ничего нет": униженный Лоза взвыл от безденежья
17:58
В Мытищах охранники предприятия уснули во время ограбления
17:57
К опьяненному славой и деньгами актеру "Универа" пришло отрезвление: Теперь стыдно
17:44
"Павлиньи перья": Садальский размазал избранника Максаковой
17:23
"Пиар – тоже работа": Снаткина рассказала об участии малолетней дочери в ток-шоу
17:06
Экс-премьер Украины Азаров высказался о ситуации в стране: Нация деградирует
17:06
Кещян из "Универа" раскрыл причины лютой ненависти к Кожевниковой: Нервы на пределе
16:42
"За пределами добра и зла": Гаркалин взорвался из-за скандальной выходки
16:36
На территории завода в Кургане произошел пожар
16:27
Известная телеведущая показала из трусов свою черную киску
16:20
"Аж мурашки побежали": внучка Зудиной поразила сходством с Табаковым
15:59
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
15:58
Набросившегося на Монеточку Костюшкина оставили с носом
15:51
Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой
15:39
Муж-итальянец превратил жизнь известной актрисы в кошмар: отобрал ребенка и выставил невменяемой
15:27
Заслуженный летчик-испытатель Толбоев назвал возможную причину крушения самолета под Москвой
15:23
"Заколдовали экстрасенсы": Марат Башаров бросил пить
15:19
Билан показал кадры со съемок нового "Голоса"
15:10
Стало известно о скандалах и ругани между измученной родами Арзамасовой и Авербухом
15:06
Снигирь рассказала об отношениях с молодым мужчиной: Мы очень разные
14:42
Возмущенный Виторган грубо схватил разошедшуюся Нинидзе
14:33
Политолог Шаповалов рассказал о "циничной" внешней политике США
14:26
43-летняя Климова в калошах устроила концерт на пне
14:11
"Тряпка": раскрыта тайная зависимость Омарова
14:06
Стало известно о монтаже видео с кадрами избиения сына Пьехи
14:05
За гранью: звезда "Игры престолов" 10 часов истязала коллегу на съемках сериала
14:00
Гениальный актер или баловень судьбы? Тест по ролям Никиты Михалкова
13:37
Военный эксперт Петров: США кинут Украину
13:35
Названы сроки прихода четвертой волны коронавируса в Россию
13:34
"Как мы ждали!": Николаев и Валерия представили миру плод своей любви
13:21
Приступы и страшные боли: что известно о последних годах жизни Абдулова
13:04
Узнавшая о беременности 40-летняя звезда "Анатомии страсти" закричала от шока
12:56
"Она вообще жива?": Солнцеву посоветовали влить свежую струю в отношения с престарелой женой
12:47
В массовом ДТП на Кубани погиб человек
12:29
Лукашенко бросил белорусов в Афганистане – экс-министр Латушко
12:28
В Московской области разбился самолет Ил-112В
12:19
Тренер из Подмосковья украл у своего подопечного 25 миллионов рублей
12:15
"Меня никто не бил": засветившая кровоподтек Мельникова начала оправдываться
12:10
"После лекции подозвал, достал конвертик": звезда "Счастливы вместе" об отношениях с Табаковым
12:08
Могила Глаголевой утонула в день памяти
12:00
В Новосибирске мужчина ограбил банк с пистолетом-зажигалкой
11:47
В России за сутки выявили 20 958 новых случаев коронавируса
11:34
"Жировая ловушка": 47-летняя Волкова наотрез отказалась от операции
11:31
"Мужик должен оставаться мужиком": бегающего в платье Милохина прилюдно приложили
11:29
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
11:15
"Миссия выполнена": Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
"Отвратительно, мерзко": Галкин в ужасе от "стопки дерьма" в центре Москвы
В Москве решают судьбу Лукашенко – аналитик Уитмор
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Завершилась реставрация исторического особняка в Милютинском переулке

Завершилась реставрация исторического особняка в Милютинском переулке

Дом был построен в конце 20-х годов прошлого века.
прочитано 85 раз

Реставрация исторических особняков в Москве проходит бережно, под контролем Мосгорнаследия, чтобы во время работ не потерялась ни одна деталь. Столичные власти понимают, насколько важно сохранить каждый такой объект для будущего города, потомков.

ПО ТЕМЕ

Жители Левобережного выберут лучшую обновленную зону отдыха в своем районе

В Москве отреставрируют памятники героям Отечественной войны

Так, в центре столицы, в Милютинском переулке, завершилась реставрация дома 9/1. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Дом построен по проекту выдающегося советского архитектора Аркадия Лангмана, автора и стадиона "Динамо", и здания Госдумы на Охотном ряду.

Здание было возведено почти 100 лет назад. Дом проектировался как многоквартирный, но снаружи он похож на особняк. В его архитектуре преобладают черты конструктивизма, которому присущи лаконичное оформление фасадов и почти полное отсутствие декора на них.

Во время реставрации специалисты вернули фасадам здания исконный облик, восстановили исторический цвет. Также были заменены ограждения кровли. Они выполнены по авторскому проекту 1928 года.

"Реставраторы воссоздали лестницу главного входа, отделав ее гранитом. Кроме того, специалисты устроили слуховые окна, отреставрировали кирпичную трубу и заменили дымники", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Также он сообщил, что прилегающая к особняку территория была полностью благоустроена.

Напомним, ранее сообщалось, что отреставрируют здание, расположенное по адресу: улица, Тверская, дом 10. До 2024 года здесь откроется гостиница, а на первом этаже – булочная. Исторический фасад здания сохранится. Также будут воссозданы дореволюционные интерьеры знаменитого магазина Ивана Филиппова. Таким образом, здание в его современном облике не потеряет тот функционал, который был у него сто лет назад.

Документацию на реставрацию, реконструкцию и строительство гостиничного комплекса "Люксъ Отель" подготовило общество с ограниченной ответственностью "Проект Спич". Ее рассмотрели специалисты "Объединенного экспертного содружества". По итогам проведения негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Скриншот Google Maps
Автор: 17 августа 2021, 20:20 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме

У людей ничего святого не осталось
Шоу-бизнес

Могила Глаголевой утонула в день памяти

Появились кадры
Шоу-бизнес

"Мы в реанимации, в красной зоне": Стоянов сделал тревожное заявление

Артист с интересом наблюдает за процессом
Шоу-бизнес

Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень

Артист похоронен в глухом селе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+