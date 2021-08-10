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Филипповскую булочную на Тверской реконструируют до 2024 года

Филипповскую булочную на Тверской реконструируют до 2024 года

Историческое здание на Тверской модернизируют, сохранив его исторический фасад.
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Тверская, 10 – достаточно известный в Москве адрес. Раньше сюда приезжали за знаменитыми филипповскими булочками, о которых писал даже Владимир Гиляровский. Сейчас в этом доме булочками не пахнет, да и само здание несколько раз перестраивали.

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Было решено, что до 2024 года здесь откроется гостиница, а на первом этаже – булочная. Исторический фасад здания сохранится. Также будут воссозданы дореволюционные интерьеры знаменитого магазина Ивана Филиппова. Таким образом, здание в его современном облике не потеряет тот функционал, который был у него сто лет назад, ведь на верхних этажах здесь располагалась гостиница.

В 1911 году в этом доме открылась гостиница "Франция", интерьеры которой разрабатывали знаменитые архитекторы того времени. После революции гостиница была национализирована и получила другое название — "Люкс". В 1920-м здесь организовали общежитие Коминтерна, где жили такие знаменитые политики, как Вальтер Ульбрихт, Вильгельм Пик, Эрнст Тельман, Хо Ши Мин и другие.

В 1953 году общежитие снова переделали в гостиницу. На сей раз она стала "Центральной". Кстати, булочная на первом этаже продолжала работать и после революции под названием "Булочная № 1", но горожане всегда называли ее филипповской. После закрытия булочной здесь появилась кофейня. И только потом началась долгая реконструкция здания.

На сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы сообщается, что документацию на реставрацию, реконструкцию и строительство гостиничного комплекса "Люксъ Отель" подготовило ООО "Проект СПиЧ". Ее рассмотрели специалисты ООО "Объединенное экспертное содружество". По итогам проведения негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.

Ранее "Дни.ру" составили список самых знаковых реставраций столицы за последние годы – напомнили о реконструкции Северного речного вокзала, кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади, Доме Наркомфина, который находится на Новинском бульваре, а также о ремонтных работах на ВДНХ и создании парка "Зарядье".

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Фото: pixabay.com
Автор: 10 августа 2021, 18:56 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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