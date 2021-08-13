В парках Москвы проведут около 40 бесплатных занятий с 16 по 20 августа

Мосприрода подготовила для горожан множество интересных мероприятий.

В парки Москвы возвращаются мероприятия для горожан. Так, с 16 по 20 августа Мосприрода проведет для всех желающих около 40 бесплатных занятий. На природных территориях и в экоцентрах пройдут квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры.

Например, утром 16 августа горожане могут прийти на зарядку в "Экошколе Кусково", а 17 августа – послушать сказки о природе в природно-историческом парке "Битцевский лес". В тот же день пройдут занятия кружка "Юные натуралисты".

Также с 17 до 20 августа состоятся мероприятия экологического кружка "Зеленая школа мельника Кузьмы" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Для учащихся общеобразовательных учреждений подготовили лекции, экскурсии, практические уроки, мастер-классы и викторины.

Похожие занятия пройдут и в экоцентре "Воробьевы горы", в природно-историческом парке "Москворецкий", в Бирюлевском дендропарке, в экоцентре "Скворечник" на юге Москвы и на многих других природных территориях. Подробнее о всех мероприятиях можно узнать на сайте Мосприроды.

"В группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности. Участие в мероприятиях – по записи", – отметили в пресс-службе Мосприроды.

Напомним, что недавно в московские парки вернулись "Спортивные выходные". Мероприятия проводятся в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00: например, мастер-классы по йоге, функциональному тренингу, стретчингу, воркауту, а также танцевальная тренировка. О месте проведения можно узнать на сайте проекта. Там же осуществляется запись на занятия. При посещении занятий необходим QR-код.

Для тех, кто предпочитает тренироваться дома, на ютуб-канале проекта "Спортивные выходные" в течение рабочей недели проводятся утренние зарядки в 07:00. Там же доступны записи мастер-классов.

Также возобновились очные занятия для участников проекта "Московское долголетие". Пожилые жители города могут принять участие в оздоровительных тренировках также при наличии QR-кода. О том, как его получить, ранее писали "Дни.ру".