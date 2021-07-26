"Спортивные выходные" вернутся в московские парки в конце июля

В эти выходные продолжится четвертый сезон проекта центров госуслуг и Москомспорта "Спортивные выходные".

Москвичи соскучились по тренировкам в парках, которые проходят в рамках проекта "Спортивные выходные". На них компании единомышленников занимаются скандинавской ходьбой, танцами, тренируются на площадках для воркаута под контролем тренера, причем совершенно бесплатно. Из-за пандемии коронавируса эти занятия некоторое время проводили онлайн, но, к счастью, скоро они вернутся в привычный режим.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что благодаря улучшению эпидобстановки в городе полюбившимся жителям проект "Спортивные выходные" возвращается с 31 июля. Однако посетить мероприятия можно будет только при наличии QR-кода, ведь пандемия еще не закончилась, и безопасность горожан превыше всего. Электронный сертификат необходимо будет показать тренеру перед началом занятий.

Мероприятия будут проводиться по выходным в 10:00, 12:00 и 14:00. 31 июля и 1 августа пройдут мастер-классы по йоге, функциональному тренингу, стретчингу, воркауту, а также танцевальная тренировка. О месте проведения можно узнать на сайте проекта, где также осуществляется запись на мероприятия.

Для тех, кто , кто предпочитает тренироваться дома, на ютуб-канале проекта "Спортивные выходные" в течение рабочей недели будут проводить утренние зарядки в 07:00. Там же доступны записи мастер-классов.

Кстати, с 21 июля в столице также возобновили очные занятия для участников проекта "Московское долголетие". Пожилые участники проекта могут принять участие в тренировках также при наличии QR-кода.

Почти полтора года “Московское долголетие” проходило онлайн. Те, кому удобно заниматься дистанционно, могут продолжить это делать. Желающих заниматься на свежем воздухе ждут в парках, скверах и на других городских площадках.

О том, как получить QR-код, ранее писали "Дни.ру". Электронный сертификат является подтверждением, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом (в течение последних шести месяцев) или имеет отрицательный ПЦД-тест (действителен 72 часа).